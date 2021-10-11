Министерство юстиции выявило в деятельности 29 министерств и ведомств 3256 случаев нарушения законодательства в сфере оказания государственных услуг, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Минюста.

Изучение проводилось в рамках исполнения указа президента «О дополнительных мерах по дальнейшему созданию благоприятных условий для населения и субъектов предпринимательства при пользовании государственными услугами, сокращению бюрократических барьеров в данном направлении».

По итогам проверок на основании статьи 215−5 (нарушение законодательства в сфере оказания государственных услуг) Кодекса об административной ответственности за истребование у граждан излишних документов оштрафованы руководящие сотрудники:

Министерства занятости и трудовых отношений;

Министерства инновационного развития;

Министерства высшего и среднего специального образования;

Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды;

Агентства по развитию государственно-частного партнерства при Министерстве финансов;

Агентства по развитию садоводства и тепличного хозяйства при Министерстве сельского хозяйства;

Агентства по регулированию алкогольного и табачного рынка и развитию виноделия;

Государственной инспекции по надзору за качеством образования;

Инспекции по контролю за качеством дорожно-строительных работ при Министерстве транспорта.

По данным Минюста, в настоящее время проверка продолжается в 3 из 29 государственных органов. В остальных министерствах и ведомствах обеспечено их подключение к межведомственной интеграционной платформе системы «Электронное правительство».

Кроме того, в ведомства внесено 21 представление о выявленных нарушениях закона, устранении их причин и обстоятельств. В результате в отношении 38 должностных лиц государственных органов и организаций применены меры дисциплинарного взыскания, говорится в сообщении.

Напомним, в марте этого года президент подписал указ о сокращении бюрократических барьеров, которым было отменено истребование 17 видов документов и сведений, а ПИНФЛ стал единым идентификатором, удостоверяющим личность гражданина при оказании госуслуг.