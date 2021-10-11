В банковском секторе Узбекистана наблюдается увеличение рисков ухудшения качества активов из-за быстрого роста кредитования, высокой долларизации балансов банков и увеличения доли внешнего финансирования. Об этом говорится в отчёте рейтингового агентства Fitch Ratings от 6 октября.

По данным агентства, банки страны имеют существенную долю ещё «не вызревших» кредитов (то есть ещё не прошёл такой срок с момента выдачи кредита, чтобы можно было однозначно отнести его к категории «плохих» либо «хороших»), что обусловлено ростом кредитования, а также кредитными каникулами, введёнными в 2020 году для смягчения давления на заёмщиков, вызванного пандемией.

Финансовые показатели банковского сектора в более долгосрочной перспективе будут зависеть от динамики качества активов, стабильности операционной среды, а также от того, насколько успешно госбанки, подлежащие приватизации, смогут перейти с директивного кредитования на более коммерческие бизнес-модели, считают в Fitch Ratings.

Риски ухудшения качества активов в секторе обусловлены в основном быстрым ростом кредитования у большинства банков в госсобственности в последние годы и высокой долей валютных кредитов, особенно у крупных банков. Кроме того, существенные объёмы кредитов по-прежнему выдаются в рамках государственных программ, которые предусматривают обязательные целевые объёмы кредитования для банков, что в некоторых случаях приводит к ослаблению стандартов выдачи кредитов, отмечает агентство.

Банки часто предоставляют длительные льготные периоды (до трёх лет) по кредитам, особенно для финансирования открытия предприятий или расширения производства.

Показатели качества активов снизились в 2020 году, и в Fitch Ratings ожидают дальнейшего ухудшения этого показателя в 2021—2022 годах, поскольку к настоящему времени платёжные каникулы по кредитам истекли, а действие льготных периодов по всё большему числу кредитов подходит к концу. Прибыль банков до резервирования (сумма дохода за определенный период времени без учета средств, зарезервированных для покрытия будущих безнадежных долгов) обеспечивает лишь ограниченный запас прочности (буфер) в случае потенциального увеличения расходов на резервы по кредитам, учитывая невысокую чистую процентную маржу.

Обесцененные кредиты (кредиты 3-й стадии по МСФО) в 2020 году увеличились у большинства банков, и эксперты Fitch ожидают, что они продолжат увеличиваться. В то же время, согласно информации банков, большинство кредитов, которые были реструктурированы в связи с пандемией, вернулись к платежам согласно графику к концу первой половины 2021 года, что говорит об ограниченном влиянии пандемии на показатели качества активов.

Обесценение кредита — снижение его качества, когда велика вероятность, что банк не сможет получить все денежные суммы, причитающиеся по условиям кредитного договора.

Покрытие кредитов 3-й стадии суммарными резервами на потери по кредитам составляло 0,5x-1,0x у крупных банков на конец 2020 года.

«Мы считаем этот уровень адекватным с учётом наличия залогового обеспечения и государственных гарантий, имеющихся по некоторым обесцененным кредитам. В то же время, по нашему мнению, капитализация у большинства банков является лишь умеренной ввиду растущих рисков по качеству активов, ограниченной прибыли до отчислений в резервы и значительного аппетита к увеличению кредитования», — говорится в отчёте.

В последние годы государственные банки финансируют рост кредитования главным образом за счёт государственного фондирования или внешнего фондирования от международных финансовых организаций и банков развития. Это связано с умеренным объемом клиентских депозитов в банковской системе.

Потребности в рефинансировании являются невысокими в среднесрочной перспективе, поскольку сроки погашения по внешним заимствованиям в основном увязаны со сроками погашения выданных за счёт этих займов кредитов, и у большинства банков имеется достаточная ликвидность для обслуживания внешних обязательств в четвёртом квартале 2021 и в 2022 годах.

«В то же время перспективы погашения внешних заимствований в более долгосрочной перспективе будут зависеть от обслуживания кредитов заемщиками, и государственные банки могут столкнуться с разрывами ликвидности в иностранной валюте в случае ухудшения качества активов», — отметили в Fitch.

Шесть банков в государственной собственности планируется приватизировать до конца 2025 года. В агентстве ожидают, что международные финансовые организации могут первоначально приобрести миноритарные доли в банках, пока будет происходить трансформация их бизнеса, а затем государство планирует продать контрольные доли стратегическим инвесторам.

Все банки, которые предполагается приватизировать, изменяют свои бизнес-модели, отходя от директивного кредитования и развивая более коммерчески ориентированные бизнес-модели для улучшения процентной маржи и показателей прибыльности, отметили в Fitch.

В конце сентября вице-премьер Джамшид Кучкаров анонсировал продажу 75% акций в государственном «Ипотека-банке» венгерскому ОТP Bank. По его словам, меморандум планируется подписать в среду, а полностью завершить сделку — в течение двух месяцев.