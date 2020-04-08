Начисление процентов во время кредитных каникул продолжится, сообщила пресс-служба Центрального банка Узбекистана, обращаясь к заемщикам банков и других кредитных организаций.

В сообщении отмечается, что в период отсрочки платежей по кредиту начисление процентов за пользование им будет продолжаться и по окончании отсрочки заемщики должны будут оплатить эти начисленные проценты.

Чтобы избежать накопления суммы долга в будущем, Центробанк рекомендует заемщикам, имеющим финансовую возможность, продолжать погашение кредитов в соответствии со сроками, предусмотренными кредитными договорами.

Ранее банки по рекомендации регулятора начали предоставлять отсрочки платежей по кредитам для компаний и физических лиц, столкнувшихся с финансовыми затруднениями. Кроме того, они не начисляют им штрафы и не направляют взыскание на залоговое обеспечение по кредиту.

Центробанк отмечает, что некоторые банки еще не предприняли меры по поддержке пострадавшим от карантина предпринимателям и физлицам. А банки, которые приняли такие решения, не информируют об этом филиалы на местах и не проводят разъяснительную работу с населением. При этом каналы связи с клиентами (сайты, телефоны доверия, Telegram-боты) работают с перебоями, подчеркивает ЦБ.

Регулятор призвал руководителей банков проводить постоянные брифинги на центральных телевизионных каналах, в том числе для трансляции в Telegram-канале «Коронавирус инфо», а также регулярно разъяснять порядок взаимодействия с клиентами в период карантина через СМИ и блогеров, рассказывать, как клиенты могут связываться с банками.

Ранее ЦБ выступил с поручением об упрощении порядка получения кредитных каникул. Для продления сроков платежей по кредитам населению и предпринимателям достаточно представить обращение с указанием:

обоснования для продления сроков платежей по кредитам;

обязательств заемщика по оформлению изменений, вносимых в кредитный договор, в указанные сроки после завершения действия карантина.

При этом, если заемщик не оформит дополнительные документы в указанные сроки после завершения карантина, то внесенные в кредитный договор изменения будут аннулированы банком, и вступят в силу первоначальные условия договора.

Указом президента от 19 марта была отсрочена задолженность по кредитам юрлиц в объеме 7,9 трлн сумов. Объем дополнительно реструктуризуемых платежей по кредитам организаций, столкнувшихся с финансовыми трудностями, составит дополнительно 7 трлн сумов. Объем пролонгируемых платежей по кредитам физических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих погашению в последующие шесть месяцев, составляет 4,7 трлн сумов.