Совет ООН по правам человека на 48-й сессии в Женеве 8 октября принял резолюцию о праве человека на здоровую и чистую окружающую среду, сообщается на сайте ООН.

Таким образом, совет впервые признал, что чистая, здоровая и устойчивая окружающая среда — это неотъемлемое право человека.

Другой резолюцией совет учредил мандат Специального докладчика по вопросу о поощрении и защите прав человека в контексте изменения климата.

«Решительные действия Совета по правам человека в том, что касается признания права на чистую, здоровую и устойчивую окружающую среду, направлены на защиту людей и планеты — воздуха, которым мы дышим, воды, которую мы пьем, пищи, которую мы едим, — сказала верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет. — Это относится также и к защите природных систем, лежащих в основе обеспечения жизни и средств к существованию всех людей, где бы они ни жили».

«Необходимы смелые шаги, направленные на то, чтобы эта резолюция о праве на здоровую окружающую среду послужила трамплином для продвижения новаторской экономической, социальной и экологической политики, которая будет направлена на защиту людей и природы», — добавила верховный комиссар.

В начале сессии она назвала три угрозы планетарного масштаба: изменение климата, загрязнение окружающей среды и разрушение природы. Она считает, что это самые серьезные современные проблемы в области прав человека.

Заместитель генерального секретаря ООН и исполнительный директор Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) Ингер Андерсон назвала принятие резолюций «прорывным моментом» в сфере экологии.

«Это право закреплено в Стокгольмской декларации 1972 года. Пять десятилетий спустя это право официально признано на глобальном уровне в резолюции Совета ООН по правам человека», — сказала она.

Загрязнение природы, вызванное теми же моделями неустойчивого потребления и производства, что и изменение климата, является причиной примерно каждого шестого случая преждевременной смерти.

Обе резолюции по окружающей среде были приняты советом путём голосования. Первую поддержали 43 государства. Четыре — Индия, Китай, Япония и Россия — воздержались. Второй документ поддержали 42 страны, четыре — Индия, Эритрея, Китай и Япония — воздержались, а Россия проголосовала против.

По данным ЮНЕП, примерно 92% населения планеты проживает в местах, где уровень загрязнения воздуха превышает нормы, установленные Всемирной организацией здравоохранения. От последствий загрязнения каждый год умирают 7 миллионов человек. При этом треть стран не имеет никаких нормативных актов, определяющих стандарты качества воздуха.