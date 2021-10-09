4−6 октября в Ташкенте прошел чемпионат мира по бодибилдингу и силовым видам спорта, по итогам которого узбекские спортсмены завоевали 10 золотых медалей.

«Чемпионат мира по бодибилдингу в Ташкенте сумел стать больше чем турниром — это был настоящий праздник спорта. Причем это не только мое личное убеждение, а единодушное мнение атлетов, делегатов и гостей состязаний. Руководство World Bodybuilding and Physique Sports Federation заявило, что еще ни одно их первенство не проходило с таким размахом, как в Ташкенте. Узбекистан задал высочайшую организационную планку на годы вперед, предоставив для чемпионата такую грандиозную площадку, как Humo Arena.

Отдельной похвалы заслуживают наши спортсмены, сумевшие впервые в истории занять второе место как в мужском, так и в женском общекомандных зачетах, завоевав 10 золотых медалей. Не сомневаюсь, что вид этих 10 наших чемпионов вдохновил очень многих если не на профессиональные занятия спортом, то как минимум на здоровый образ жизни", — прокомментировал событие вице-президент Олимпийского совета Азии Отабек Умаров.