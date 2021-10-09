4−6 октября в Ташкенте прошел чемпионат мира по бодибилдингу и силовым видам спорта, по итогам которого узбекские спортсмены завоевали 10 золотых медалей.
«Чемпионат мира по бодибилдингу в Ташкенте сумел стать больше чем турниром — это был настоящий праздник спорта. Причем это не только мое личное убеждение, а единодушное мнение атлетов, делегатов и гостей состязаний. Руководство World Bodybuilding and Physique Sports Federation заявило, что еще ни одно их первенство не проходило с таким размахом, как в Ташкенте. Узбекистан задал высочайшую организационную планку на годы вперед, предоставив для чемпионата такую грандиозную площадку, как Humo Arena.
Отдельной похвалы заслуживают наши спортсмены, сумевшие впервые в истории занять второе место как в мужском, так и в женском общекомандных зачетах, завоевав 10 золотых медалей. Не сомневаюсь, что вид этих 10 наших чемпионов вдохновил очень многих если не на профессиональные занятия спортом, то как минимум на здоровый образ жизни", — прокомментировал событие вице-президент Олимпийского совета Азии Отабек Умаров.
Обладатели золотых медалей из числа представителей Узбекистана:
- модель-физик (женщины) для юниоров до 21 года — Эвелина Юсупова;
- модель-физик (женщины), открытая категория — Елена Бекирова;
- бодибилдинг (мужчины): до 75 кг — Жахонгир Жураев, до 85 кг — Фарход Бахриев, более 100 кг — Виталий Скрипачев;
- модель-физик (женщины): до 155 см — Эвелина Юсупова, до 160 см — Милена Прудцких;
- спорт-физик (мужчины): до 170 см — Хаит Хасанов, до 180 см — Шухрат Абдалиев, выше 180 см — Аброрбек Иминжанов.
По результатам трех дней чемпионата Узбекистан впервые в истории вышел на второе общекомандное место в мире.
Результаты мужского командного зачета:
- Индия — 585 очков;
- Узбекистан — 440 очков;
- Иран — 330 очков.
Результаты женского командного зачета:
- Венгрия — 515 очков;
- Узбекистан — 425 очков;
- Монголия — 240 очков.
Президент World Bodybuilding and Physique Sports Federation (WBPF) Датук Пол Чуа, генеральный секретарь WBPF Четан Патаре, исполнительный директор Кристина Кам, президент федерации UZFBF Одил Абдурахманов, а также вице-президент UZFBF Тимур Сабиров поздравили участников чемпионата с достойным выступлением, выразили благодарность организаторам, партнерам и спонсорам турнира, в том числе бренду спортивной одежды 7SABER.
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