В рамках фестиваля TAF!21, который пройдет 9−10 октября в гостинице Hyatt Regency Tashkent, TBC Bank планирует провести ряд интересных мероприятий. Представители банка поделятся своей экспертизой в маркетинге, а также представят кейс по запуску новой брендовой кампании TBC Bank «Здесь. Сейчас».

Председатель наблюдательного совета Николоз Курдиани является одним из почетных спикеров рекламной конференции среди спикеров из России, Украины и Узбекистана. В рамках своего выступления по кейсу бренд-кампании «Здесь. Сейчас» он расскажет о процессе разработки и запуска масштабного проекта, над которым трудилась большая международная команда, а также подробнее раскроет тему брендинга в современном бизнесе.

Учитывая тот факт, что ТВС Bank имеет 30-летнюю историю и является одним из крупных банков в Грузии и Закавказье, руководству TBC есть чем поделиться с коллегами из Узбекистана. Ведь бренд TBC является одним из любимых в Грузии (lovemark).

Позиционирование бренда TBC и его коммуникация выделяются в банковском секторе своим подходом, который ближе к FMCG-продуктам. Руководство TBC видит свою миссию не только в предоставлении услуг инновационного онлайн-банкинга, а прежде всего в построении бренда, который будет жить и взаимодействовать с пользователями.

«На рынках, где присутствует TBC, банк активно участвует в социальной жизни страны и молодежи. Мы рады вносить свою лепту в развитие фестивальной культуры Узбекистана. TBC всегда стремится узнавать об инновационных, интересных и прогрессивных проектах и инициативах на рынках, где оперирует, и поддерживать их. Причем банк делает это не только за счет финансовых средств — предоставляет коммуникационные площадки, помогает заявить о себе, выйти на новый уровень, делится компетенцией или иными ресурсами. Как бренд мы неугомонны, в постоянном развитии и поиске нового», — поделился Николоз Курдиани.

TBC Bank также оказал содействие в налаживании связей и нетворкинге между рекламистами Узбекистана и международным рекламным сообществом. Организаторы фестиваля рекламы в Грузии Ad Black Sea специально для участников TAF!21 прислали свое приветствие.

Ad Black Sea является одним из крупных международных фестивалей рекламы, который проводится в Батуми, и посвящен инновациям в рекламе. Он собирает вокруг себя креативных директоров и арт-директоров одних из ведущих коммуникационных агентств Бразилии, Германии, Финляндии, Ливана, Турции, Румынии, России, Украины и других стран мира.

Больше информации о TAF!21 можно получить на сайте.

Акции ТВС Bank представлены на лондонской бирже London Stock Exchange с 2016 года. За прошедший год котировки акций TBC Bank на Лондонской фондовой бирже поднялись на 44,95%, а стоимость всех акций компании составляет более 1 млрд долларов (784,14 млн фунтов стерлингов).

ТВС Bank вышел на рынок Узбекистана в октябре 2020 года как первый цифровой банк страны. На данный момент у приложения ТВС.UZ более 830 тысяч скачиваний.

В конце сентября два институциональных инвестора — ЕБРР и IFC подписали соглашение о приобретении 20% каждый в TBC.UZ. Первый взнос составит 9,4 млн долларов для каждого из двух инвесторов.

Банк предоставляет следующие услуги в цифровом формате: денежные переводы, кредиты, депозиты, рассрочка, банковские карты и оплата счетов. Все услуги доступны в приложении TBC.UZ.

Банк активно работает над расширением продуктовой линейки и стремится сделать жизнь людей проще здесь и сейчас.

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Приложение TBC.UZ можно скачать по ссылкам для Android и iOS.

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