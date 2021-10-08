Министр иностранных дел Абдулазиз Камилов в интервью газете «Правда Востока» высказался о ситуации в Афганистане и вовлечении этой страны в региональные торгово-экономические связи.

По его словам, в Афганистане действительно складывается непростая ситуация, но «это новая реальность, с которой мы должны иметь дело».

Глава МИДа считает, что обстановка в этой стране ещё будет оставаться фактором напряженности в регионе, особенно с учётом остающихся пока на территории Афганистана террористических группировок.

«Тем не менее следует учитывать тот факт, что Афганистан является источником не только вызовов и угроз, но и новых возможностей, которые могут быть положены в основу конструктивных, созидательных региональных проектов. В наших интересах не допустить международной изоляции Афганистана и появления на наших южных границах „страны-изгоя“, не дать повториться сценарию конца 90-х годов прошлого столетия», — заявил он.

Абдулазиз Камилов подчеркнул, что в Узбекистане «исходят из необходимости не только предотвратить изоляцию Афганистана, но и активизировать оказание ему гуманитарной помощи».

«Мы открыли границу с этой страной и возобновили поставки товаров первой необходимости — продуктов питания, нефтепродуктов и электроэнергии. Ташкент также выступает за размораживание афганских госактивов в зарубежных банках, призывает мировое сообщество продолжить реализацию в Афганистане социальных, экономических и инфраструктурных проектов», — сказал он.

Именно с целью решения этих задач, по его словам, официальная делегация Узбекистана 7 октября посетила Кабул и провела переговоры с руководством и членами временного правительства Афганистана.





Абдулазиз Камилов возглавил делегацию Узбекистана на переговорах с руководством Афганистана во главе с заместителем главы временного правительства по политическим вопросам Муллой Абдулом Кабиром в Кабуле, 7 октября 2021 года. Фото: МИД Узбекистана.

«У Узбекистана нет какой-либо скрытой или двусмысленной повестки дня в афганском направлении. Наша позиция однозначна, а действия транспарентны и прагматичны. Узбекистан заинтересован в становлении Афганистана в качестве мирного и независимого государства. Афганская земля больше не должна представлять угрозы для стран региона и международной безопасности», — заявил министр.

По его мнению, Афганистан должен стать не препятствием, а мостом для укрепления взаимного сотрудничества между Центральной и Южной Азией. Этому будут способствовать трансафганские транспортно-коммуникационные проекты, которые Узбекистан намерен и далее продвигать совместно с международными партнерами.

Абдулазиз Камилов по итогам визита в Кабул заявил, что новое руководство Афганистана предоставило «твёрдые и конкретные гарантии» о том, что не допустит возникновения угроз и опасности Узбекистану со стороны Афганистана. По его словам, узбекский язык и культура и дальше будут развиваться при новом правительстве. Он добавил, что в ближайшее время рабочие группы двух стран соберутся в Термезе.