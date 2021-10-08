В Министерство финансов направлен запрос для рассмотрения возможности снижения платежей за оформление договоров купли-продажи автомобилей при формировании бюджета на 2022 год. Об этом сообщил депутат Законодательной палаты, член фракции УзЛиДеП Дониёр Ганиев.

Парламентарий указал, что многие граждане недовольны высокими ставками государственной пошлины и сборов, оплачиваемых при нотариальном оформлении и регистрации в ГСБДД подержанных машин.

Согласно закону «О государственной пошлине», стоимость оформления договора о купле-продаже автомобиля зависит от мощности его двигателя и даты выпуска — от 2 до 10 БРВ (540 тысяч — 2,7 млн сумов). За нотариальные услуги предусмотрены ещё 65% БРВ (175 тысяч сумов). Регистрация купленного транспортного средства в ГСБДД также зависит от двигателя и года выпуска, а ещё гражданин тратится на получение техпаспорта, государственного номера и его регистрацию — 621 тысяча сумов, уточняет депутат.

«К примеру, нотариальное оформление договора о купле-продаже Nexia мощностью 105 лошадиных сил, с даты выпуска которой прошло не более трёх лет, будет стоить 1 млн 795 тысяч сумов, а регистрация в ГСБДД — 3 млн 739 тысяч 500 сумов, то есть всего — 5 млн 535 тысяч сумов», — пояснил Дониёр Ганиев и сравнил этот процесс с оформлением «генеральной доверенности», которая обходится намного дешевле.

По его словам, государственная пошлина за оформление доверенности, предоставляющей чужому человеку право эксплуатации и продажи автомобиля, составляет 3 БРВ — 810 тысяч сумов. Вместе с оплатой нотариальных услуг весь процесс обойдётся в 985 тысяч сумов. При этом регистрация доверенности в ГСБДД не требуется.

Согласно статистике, если в 2017 году было оформлено 20,9 тысяч доверенностей, то к 2020 году этот показатель вырос в 18 раз и составил 376,5 тысяч. В этом году по состоянию на 18 сентября уже оформлено 324,7 тысяч доверенностей. В свою очередь, количество нотариальных договоров о купле-продаже автомобилей с 2018 по 2020 год снизилось с 343 тысячи до 308 тысяч, заявил депутат.

«С учётом того, что большинство этих доверенностей считаются договорами о купле-продаже, такие несоответствующие действительности соглашения приводят к негативным последствиям в имущественном праве и гражданских отношениях», — считает Дониёр Ганиев.

Он пояснил, что, во-первых, доверенность оформляется максимум на три года и может быть аннулирована в любой момент по инициативе владельца. Во-вторых, если владелец автомобиля скончается, то доверенность автоматически перестанет действовать. В-третьих, штрафы за нарушение правил дорожного движения будут приходить самому владельцу, что также приводятся к различным конфликтам.

Депутат отметил необходимость пересмотра ставок государственной пошлины и сборов за оформление договоров о купле-продаже машин. Решение данного вопроса, в свою очередь, повысит число официальных сделок и увеличит поступление средств в государственный бюджет. Депутат планирует вынести этот вопрос в повестку дня, когда начнется обсуждение проекта бюджета в парламенте.