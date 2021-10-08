Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 8 октября принял нового посла Франции Аурелию Бушез, сообщила пресс-служба МИДа.

Министр поздравил посла с назначением на ответственный пост и выразил надежду, что её профессиональный опыт будет способствовать выводу узбекско-французских отношений на ещё более качественно высокий уровень.

Стороны рассмотрели актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и обсудили возможности для активизации политического диалога, развития межпарламентских контактов, интенсификации торгово-экономических и инвестиционных связей, культурно-гуманитарных и туристических обменов, говорится в сообщении.

Аурелия Бушез ранее работала послом Франции в Азербайджане и главой представительства Европейского союза в Казахстане.

Предыдущим послом Франции в Узбекистане (в 2019—2021 годах) была Изабель Сервоз-Галлуччи.