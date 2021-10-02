Посол Узбекистана в Кабуле Ёдгорхужа Шадманов встретился с Мавлави Амир Хан Моттаки, который был назначен «Талибаном» министром иностранных дел Афганистана во временном правительстве страны. Соответствующее сообщение 1 октября разместил в Twitter представитель афганского внешнеполитического ведомства Мухаммед Наим.

«Во время встречи стороны обсудили двусторонние отношения, а также реконструкцию аэропорта в Мазари-Шарифе [недалеко от афганско-узбекской границы] и возобновление авиасообщения между Ташкентом и Кабулом. Был положительный разговор о старте полетов», — отмечается в сообщении.

В нем также указывается, что Моттаки поблагодарил главу дипмиссии Узбекистана в Афганистане и «призвал к дальнейшему укреплению двусторонних отношений» между двумя странами.

17 сентября Шавкат Мирзиёев, выступая на саммите Шанхайской организации сотрудничества, призвал к диалогу с новой властью в Афганистане и предложил разморозить афганские активы в зарубежных банках.

Правительство Узбекистана 14 сентября направило в Афганистан 1300 тонн гуманитарной помощи. Груз был доставлен на поезде из 25 вагонов и включил в себя муку, масло, мясо, рис и другие товары первой необходимости, а также медицинские изделия и детский трикотаж.

В выступлении на 76-й сессии Генассамблеи ООН Шавкат Мирзиёев заявил, что «в нынешний непростой период нельзя допустить изоляции Афганистана, оставить его наедине с имеющимися большими проблемами». По словам президента, в афганском вопросе «роль ООН должна усилиться, и её голос должен звучать громче, чем когда-либо».