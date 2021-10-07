Правительство Узбекистана и Международная финансовая корпорация (МФК, IFC) 7 октября подписали соглашение о привлечении капитала и опыта частного сектора для строительства и содержания до 15 новых школ. Как говорится в пресс-релизе корпорации, это должно помочь удовлетворить растущий спрос на качественную инфраструктуру и улучшить качество образования.

«В связи с приростом населения в Узбекистане ощущается острая потребность в новых школах. Многие существующие школы работают в несколько смен, имеют переполненные классы, некоторым детям приходится преодолевать большие расстояния, чтобы добраться до своей школы. Кроме того, большинству школ требуется ремонт и новое оборудование», — говорится в пресс-релизе.

МФК окажет поддержку правительству Узбекистана в подготовке и проведении тендера в рамках пилотного проекта государственно-частного партнерства (ГЧП). В результате тендера будет выбран квалифицированный частный оператор для финансирования, проектирования, строительства и обслуживания до 15 новых современных энергоэффективных школ в отдельных областях Узбекистана.

Ожидается, что проект позволит создать более 10 тысяч новых ученических мест, что повысит проектные мощности школ и снизит нагрузку на существующие школы. В случае успеха такая модель будет применена для ещё большего числа школ и детских садов, сообщил заместитель министра финансов Узбекистана Одилбек Исаков.

«Инфраструктура и учебная среда в школах оказывают непосредственное влияние на мотивацию учителей и учащихся, а также на качество образования», — сказал региональный менеджер МФК и руководитель консультативного подразделения МФК по проектам ГЧП Мунир Ферози.

В настоящее время МФК, входящая в Группу Всемирного банка, в партнерстве с правительствами Австрии, Германии и Швейцарии, а также с Глобальным фондом по развитию инфраструктуры консультирует правительство Узбекистана по нескольким первым в стране проектам ГЧП в секторах энергетики и здравоохранения.