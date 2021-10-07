Правительство России утвердило пилотный проект по привлечению в страну 10 тысяч строителей из Узбекистана.

Согласно постановлению правительства РФ от 6 октября, граждан Узбекистана планируется привлекать «для осуществления временной трудовой деятельности у российских юридических лиц, осуществляющих хозяйственную деятельности в сфере строительства».

Узбекистанцы, которые будут участвовать в проекте, должны будут пройти на территории Узбекистана собеседование, процедуры по дактилоскопической регистрации, фотографированию и проверке документов для въезда в Россию, а также медицинскому освидетельствованию (на отсутствие ВИЧ, инфекций, представляющих опасность для окружающих, факта употребления наркотических или психотропных веществ без назначения врача).

Кроме того, до отбытия в Россию необходимо будет получить сертификат о владении русским языком, знании истории и основ законодательства России.

Обязательным условием является вакцинация от коронавируса препаратом «Спутник лайт» (она для этой цели будет поставлена в Узбекистан) или другими вакцинами либо наличие документа о перенесённом не ранее чем за пять месяцев до прибытия заболевании.

Заместитель министра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин сообщил, что Минстрой планирует задействовать трудовых мигрантов из Узбекистана не только в жилищном строительстве, но и на инфраструктурных проектах, в том числе на объектах космодрома «Восточный».

Как пишет «Интерфакс», в России сохраняется дефицит рабочей силы, обусловленный, в том числе, закрытием границ и невозможностью привлечь иностранных рабочих. В разные периоды Минстрой оценивал нехватку рабочих в пределах от 1,2 до 5 миллиона человек.

Глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов в среду заявил, что на бюджетных стройках столицы занято около 60 тысяч человек, но намечено привлечь еще 15 тысяч рабочих.

В августе РБК отмечал, что дефицит мигрантов привёл к росту зарплат разнорабочих. В первом полугодии рост их заработка достигал почти 25%.