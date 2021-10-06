Делегация группы компаний Veon побывала в Ташкенте, чтобы встретиться с руководителями министерств и ведомств Узбекистана. В центре диалога были вопросы, связанные с активизацией дальнейшего двустороннего сотрудничества в цифровизации экономики страны.





В состав делегации Veon вошли председатель правления совета директоров холдинга Геннадий Газин, главный исполнительный директор Каан Терзиоглу, советник холдинга Борис Тадич и генеральный директор Beeline Uzbekistan Анджей Малиновски.





Продуктивной и содержательной была встреча делегации с министром по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана Шухратом Садыковым. Стороны обсудили вопросы участия группы компаний Veon в цифровых реформах в рамках реализации стратегии «Цифровой Узбекистан — 2030», а также в развитии IT-предпринимательства, совершенствовании деятельности IT-парков, подготовке IT-специалистов, создании современной телекоммуникационной инфраструктуры. Участники встречи выразили готовность мобилизовать все усилия по формированию партнерских отношений в сфере информационных технологий.





В ходе встречи с председателем Центрального банка Мамаризо Нурмуратовым делегация Veon отметила, что недавние изменения, в частности, реформы в банковской и финансовой системах, а также работа по дальнейшему улучшению инвестиционного климата приносят положительные результаты. В настоящее время в Узбекистане действуют более 30 организаций, осуществляющих платежи. По итогам встречи представители группы компаний Veon выразили желание принять участие в развитии цифровой экономики и финансов в Узбекистане.





Также члены делегации Veon стали участниками ташкентского форума «Узбекистан: достижения экономических реформ и их перспективы» наряду с представителями правительства Узбекистана, международного бизнеса, негосударственных организаций и СМИ. Обсуждались результаты реформ предыдущих лет и перспективные идеи на будущее. Состоялась дискуссия по региональному сотрудничеству, диалог о роли экономической открытости в обеспечении конкурентоспособности.

«Сегодня перед нами стоят амбициозные цели, которых мы намерены добиться в ближайшем будущем. Для этого руководство группы компаний Veon на регулярной основе общается с руководителями многих министерств и ведомств Узбекистана. Это хорошая возможность для обсуждения актуальных вопросов развития мобильного бизнеса и внедрения передовых технологий, а также передачи международного опыта Veon, активизации нашего участия в цифровизации экономики страны», — сказал генеральный директор Beeline Uzbekistan Анджей Малиновски.





Встреча с сотрудниками Beeline Uzbekistan — важная составляющая каждого приезда руководства группы компаний Veon в Узбекистан. В главном офисе Beeline в Ташкенте прошел традиционный открытый диалог со специалистами компании. Гости отвечали на вопросы собравшихся, делились впечатлениями от увиденного в Самарканде, рассказывали о событиях и встречах в рамках нынешнего визита. Отдельной темой стала стратегия компании в настоящее время — ее грандиозная трансформация из телекоммуникационной компании в цифрового оператора. В завершение встречи руководство Veon поделилось с сотрудниками Beeline Uzbekistan советами для достижения успеха в любом деле. Живое общение помогло не только обменяться мнениями, но и узнать много нового о перспективах компании на телеком-рынке Узбекистана.

ООО Unitel предоставляет услуги под торговой маркой Beeline Uzbekistan с 12 сентября 2006 года. Beeline Uzbekistan является частью международного телекоммуникационного холдинга Veon со штаб-квартирой в Амстердаме (Нидерланды).

Veon — глобальный провайдер телекоммуникационных и интернет-услуг с более 213 млн абонентов в девяти странах мира. Его акции котируются на фондовых рынках NASDAQ и Euronext Amsterdam.

В Beeline Uzbekistan работают около 1,6 тысячи сотрудников. С 2006 года с выходом на рынок Узбекистана Veon инвестировал в телекоммуникационную индустрию страны более 1,2 млрд долларов. За время своей деятельности под ТМ Beeline в Узбекистане было уплачено налогов на сумму свыше 1,8 млрд долларов.

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