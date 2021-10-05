Узбекистан и Туркменистан продлили соглашение о поставках электроэнергии ещё на один год, сообщил «Газете.uz» первый заместитель министра инвестиций и внешней торговли Лазиз Кудратов в рамках визита президента Гурбангулы Бердымухамедова в Ташкент 5 октября.

«[Соглашение] продлили на следующий год тоже… Цены точно сохранены на прежнем уровне», — заявил он.

Как уточнили «Газете.uz» в пресс-службе Министерства энергетики, поставка электроэнергии из Туркменистана в Узбекистан осуществляется в соответствии с договором от 29 ноября 2019 года между компаниями «Туркменэнерго» и «Национальные электрические сети Узбекистана» и заключёнными к нему дополнительными соглашениями.

«Поставки электроэнергии с января по декабрь 2022 года будут осуществлены на основании очередного дополнительного соглашения между ГЭК „Туркменэнерго“ и АО „Национальные электрические сети Узбекистана“», — говорится в сообщении.

При этом в Минэнерго отказались раскрывать объёмы и цены поставок. В начале декабря 2019 года сообщалось, что из соседней республики за два дня было импортировано 14,9 млн и 15,4 млн кВт*ч электроэнергии.

В феврале 2020 года из-за аварии на высоковольтной линии электропередач (ЛЭП) в Туркменистане поставки электроэнергии ив Узбекистан снизились с 780 МВт до 60 МВт. В

Узбекистан за последние три года возобновил импорт электроэнергии из соседних стран Центральной Азии для удовлетворения потребностей населения и промышленности, особенно в пиковую нагрузку в зимнее время. В 2018 году возобновился импорт из Кыргызстана и Таджикистана, в июле 2019 года — из Казахстана в рамках участия в работе Центральноазиатской энергетической системы.

В 2020 году Узбекистан импортировал электроэнергию на 115,7 млн долларов, что в 2,1 раза больше, чем годом ранее. За первые 8 месяцев 2021 году этот показатель уже достиг 110 млн долларов. При этом страна также экспортировала электричество на 135 млн долларов в 2020 году и 82,5 млн долларов в январе-августе этого года.