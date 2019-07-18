Казахстан с конца июня начал экспортные поставки электроэнергии в Узбекистан, сообщила пресс-служба Министерства энергетики Казахстана.

По состоянию на 17 июля в Узбекистан поставлено 145 млн кВт⋅ч. Согласно договору между двумя странами, в течение года в узбекскую энергосистему будет экспортировано более 1 млрд кВт⋅ч.

Экспорт казахстанской электроэнергии стал возможным благодаря профициту электрических мощностей, полученному в результате модернизации, реконструкции и расширению электрических станций Казахстана, отмечается в сообщении.