Президент Узбекистана 4 октября подписал закон о внесении изменений и дополнений в Кодекс об административной ответственности. Документ опубликовало «Народное слово».

В КоАО вводится институт примирения сторон. Примирение может быть примерено в делах об административных правонарушениях по следующим статьям:

статья 40 (клевета);

статья 41 (оскорбление);

статья 45 (нарушение неприкосновенности жилища граждан);

статья 46 (разглашение сведений, могущих причинить моральный или материальный ущерб гражданину);

статья 461 (нарушение неприкосновенности частной жизни);

статья 52 (причинение легкого телесного повреждения);

статьей 61−2 (умышленное уничтожение или повреждение имущества);

статья 104 (потрава посевов, порча или уничтожение находящегося в поле собранного урожая сельскохозяйственных культур, повреждение насаждений);

статья 133 (нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение потерпевшему легкого телесного повреждения либо существенного материального ущерба);

статья 134 (нарушение водителями правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств или иного имущества);

статья 183 (мелкое хулиганство);

статья 200 (самоуправство).

При этом лицо, совершившее правонарушение по одной из этих статей, может быть освобождено от административной ответственности, если оно признало свою вину, примирилось с потерпевшим и загладило причиненный ему вред.

Заявление о примирении может быть подано потерпевшим во время рассмотрения дела правоохранительными органами или на любой стадии судебного разбирательства, но до вынесения судебного решения.

В заявлении должно говориться о возмещении ущерба, оно также должно содержать просьбу о прекращении административного делопроизводства.

Правоохранительные органы, получив заявление о примирении, в трехдневный срок выносит постановление о направлении дела в суд в связи с примирением сторон.

Суд, заслушав стороны, определяет добровольность примирения и его мотивы, добровольность признания вины правонарушителем, осознал ли правонарушитель последствие своего деяния и принял ли меры по возмещению ущерба, не оказывалось ли на стороны какое-либо давление.

Если в ходе судебного заседания будут установлены недобровольность примирения, признания вины, отказ от возмещения ущерба, то суд отменяет постановление о направлении дела в суд в связи с примирением сторон и рассматривает дело на общих основаниях.

В части, касающейся введения института примирения, поправки в КоАО вступают в силу со дня официального опубликования.