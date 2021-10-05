Товарооборот между Узбекистаном и Туркменистаном вырос в три раза за последние три года, сообщил президент Шавкат Мирзиёев на брифинге во вторник.

По данным Госкомстата, товарооборот между странами с 177,4 долларов в 2017 году увеличился до 527,1 млн долларов в 2020 году.

«Не было такой цифры в нашем товарообороте. Несмотря на все сложности пандемии, в этом году нам удалось нарастить взаимную торговлю на 25%… Это реальные цифры, которые говорят, что мы создали хорошую, солидную законодательную базу в наших отношениях», — приводит слова Шавката Мирзиёева корреспондент «Газеты.uz».

Глава государства подчеркнул, что увеличению взаимной торговли будет способствовать подписанное сегодня соглашение о создании зоны приграничной торговли, а также договоренность замещать импорт из третьих стран конкурентоспособной продукцией, производимой в Узбекистане и Туркменистане и востребованной на рынках обеих стран.

По его словам, стороны отдельно обсудили развитие промышленной кооперации, а также договорились расширять взаимовыгодное сотрудничество и конкретные проекты в области энергетики, сельского хозяйства, промышленности, химии, транспорта и логистики.





Шавкат Мирзиёев отметил, что будет принята дорожная карта по реализации совместных проектов по сборке автомобилей, электротехнической продукции, строительных материалов, глубокой переработке хлопка и плодоовощной продукции, созданию логистической инфраструктуры.

«Мы даже в вопросах туризма договорились, что будем кластеры создавать. На самом деле у нас есть брендовые города», — сказал он.

Шавкат Мирзиёев поднял вопросы активизации межрегионального взаимодействия, а также отметил плодотворные визиты делегаций Лебапского и Дашогузского велаятов в Бухарскую и Хорезмскую области.

Президент уверен, что регулярный прямой диалог между приграничными областями, а также проведение на ежегодной основе форума регионов Узбекистана и Туркменистана станут новым драйвером роста экономического сотрудничества. Первая встреча в таком формате пройдет в 2022 году в Хиве.

Что касается сотрудничества в сфере транспорта, то объёмы взаимных грузоперевозок с начала года выросли на 15%. Стороны договорились и далее создавать благоприятные условия для эффективного использования транспортных коридоров, в том числе «Ашхабадского соглашения» (международный транспортный и транзитный коридор между Ираном, Оманом, Туркменистаном и Узбекистаном).

«Мы с туркменскими друзьями намерены и дальше задействовать уникальный потенциал морского порта „Туркменбаши“. Тоже сегодня [обсуждали] очень скрупулёзно, как выйти на Европу через этот морской порт», — сообщил Шавкат Мирзиёев.

Решающее значение для экономик стран имеют водная и экологическая тематика, вопросы изменения климата, сказал президент. В этой связи президент отметил начало работы совместной узбекско-туркменской комиссии по водохозяйственным вопросам.

Кроме того, на прошлой неделе Узбекистан приступил к реализации проекта реконструкции Султансанжарской плотины Туямуюнского водохранилища.

«Мы об этом долгие годы говорили, но вот наконец пришли к такому выводу, что теперь мы должны реально продвигать это вперёд. Потому что водная проблема не только в нашем регионе — она существует во всём мире. Это очень серьёзная и глубокая проблема. Вот мы на 10−20−30−50 лет вперёд работаем по водным проблемам, чтобы у нас не было никаких вопросов», — заявил Шавкат Мирзиёев.

По его словам, для реализации этого проекта Узбекистан привлёк «грамотных проектировщиков, международных экспертов, чтобы этот проект долгие годы служил на благо наших стран».

Президенты Узбекистана и Туркменистана обменялись мнениями по ситуации в Афганистане, от которой «во многом зависит устойчивое развитие обширного региона Центральной Азии».

Лидеры государств также договорились совместно продвигать цели и задачи «врачебной дипломатии», выработав скоординированный подход для обеспечения безопасности народов наших стран и всего региона.

Шавкат Мирзиёев поблагодарил Гурбангулы Бердымухамедова за строительство парка «Ташкент» в Ашхабаде.

«Я знаю, с каким трепетом, соблюдая традиции нашего народа, Гурбангулы Мяликгулыевич над этим проектом работает», — сказал он, отметив, что парк «Ашхабад» в Ташкенте стал одним из любимых мест жителей и гостей столицы.





Главы государств также отметили важную роль сотрудничества между законодательными органами двух стран и высказались за дальнейшую активизацию межпарламентского диалога, в том числе в рамках парламентских групп по сотрудничеству, функционирующих в Олий Мажлисе Узбекистана и Меджлисе Милли Генгеша Туркменистана.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов выразил удовлетворение результатами переговоров.

Говоря о сотрудничестве в сфере устойчивой энергетики, он отметил участие Туркменистана и Узбекистана в реализации крупномасштабных проектов в регионе, включая газопровод «Туркменистан — Узбекистан — Казахстан — Китай». Кроме того, стороны готовы нарастить поставки электроэнергии из Центральной Азии в Южную.

«Туркменистан готов предоставить инфраструктуру международного морского порта «Туркменбаши» для полноценного запуска мультимодального транспортного коридора по маршруту «Узбекистан-Туркменистан-Каспийское море и далее через черноморские порты с выходом на Европу», — сказал Гурбангулы Бердымухамедов.

Президент Туркменистана сообщил, что в ходе визита страна представила предложение по заключению контракта на закупку узбекских товаров на свыше 300 млн долларов.

Совместное заявление президентов





Международный институт Центральной Азии в Ташкенте по итогам переговоров опубликовал совместно заявление президентов Узбекистана и Туркменистана.

Туркменская сторона высоко оценила ход электорального процесса на фоне намеченных на 24 октября 2021 года выборов президента Узбекистана и выразила уверенность в том, что предстоящее голосование пройдет «на основе высоких демократических стандартов и ярко продемонстрирует растущий уровень политического сознания и общественной активности граждан Узбекистана».

Главы государств подтвердили важность диверсификации двусторонней торговли, расширения её номенклатуры путём включения востребованной на рынках двух стран продукции с высокой добавленной стоимостью. Ожидается, что это позволит добиться сбалансированного увеличения объёмов товарооборота до 1 млрд долларов в год в ближайшее время.

С целью повышения конкурентоспособности и привлекательности международных транспортных маршрутов, пролегающих через территории двух стран, стороны договорились оптимизировать тарифы и предоставить благоприятные условия при транзите грузов.

Стороны также отметили, что развитие автобусных и авиаперевозок между городами двух стран будет способствовать увеличению грузового, пассажирского и туристического потоков между Узбекистаном и Туркменистаном.

Президенты отметили необходимость задействования в полном объёме имеющегося высокого потенциала международного мультимодального маршрута «Страны Азиатско-Тихоокеанского региона — Китай — Кыргызстан — Узбекистан — Туркменистан — Азербайджан — Грузия — Европа».

Туркменистан поддержал инициативу узбекской стороны о создании Регионального центра развития транспортно-коммуникационной взаимосвязанности под эгидой ООН.

Узбекистан выразил поддержку инициативе туркменской стороны о создании под эгидой ООН Специальной программы по развитию межрегионального транспортного сообщения.

Главы государств высоко оценили работу совместной узбекско-туркменской межправительственной комиссии по вопросам делимитации и демаркации Государственной границы.

Главы государств отметили, что водные ресурсы трансграничных рек Центральной Азии являются «общим благом народов региона, и что от справедливого и рационального использования этих ресурсов зависят судьбы десятков миллионов людей, ныне проживающих и будущих поколений, стабильность и благополучие всего региона».

Стороны рассматривают Международный фонд спасения Арала (МФСА) в качестве универсальной платформы для взаимодействия стран Центральной Азии по реализации экологических и научно-технических проектов и программ.

Главы государств поручили заинтересованным министерствам и ведомствам организовать на взаимной основе Дни культуры и кино Узбекистана и Туркменистана в 2022 году.

Стороны готовы сотрудничать в рамках Договора о зоне, свободной от ядерного оружия в Центральной Азии, с целью содействия международным усилиям ООН по обеспечению режима нераспространения ядерного оружия во всех его аспектах.

«Газета.uz» писала, что в рамках визита президента Туркменистана в Ташкент было подписано 23 документа, в том числе по расширению сотрудничества в сферах транспорта, транзитных перевозок, водосберегающих технологий, а также юстиции и социальной защиты.