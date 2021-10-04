30 сентября в рамках международного экономического форума «Узбекистан: итоги и перспективы экономических реформ», состоявшегося в Ташкенте, АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» (АО «Узнацбанк») организовал презентацию об инвестиционной привлекательности банка на российском рынке.

Выпуск рублевых облигаций является знаковым событием и стратегически важным инструментом для рынка капитала Узбекистана, так как российский рынок облигаций наиболее крупный и развитый среди стран СНГ с привлекательными процентными ставками.

Учитывая высокий интерес российских инвесторов к узбекскому рынку, привлечение «Узнацбанком» ресурсов в рублях путем размещения облигаций на Московской фондовой бирже поможет в первую очередь диверсифицировать источники финансирования и минимизировать валютные риски. Вместе с тем, расширится конкурентность кредитных ресурсов и их привлекательность, и доступность на финансовом рынке, в том числе для финансирования контрактов с российскими поставщиками.

Привлечение средств за счет облигаций придаст новый импульс росту и дальнейшему развитию внешнеторгового оборота с Россией.

За счет привлекаемых ресурсов планируется финансирование проектов по расширению и модернизации производственных мощностей промышленных предприятий и субъектов предпринимательства в различных отраслях экономики, что поможет создать новые рабочие места, увеличить конкурентоспособность отечественных производителей и повысить экспортный потенциал страны.

В настоящее время помимо европейских инвесторов, происходит активная заинтересованность российских инвесторов к рынку Узбекистана, в связи с чем «Узнацбанком» выстраивается рациональная и диверсифицированная политика в сфере внешнеэкономической деятельности банка.

Организаторами выпуска рублевых облигаций выступают одни из ведущих российских финансовых институтов: АО «Газпромбанк», ПАО «Совкомбанк», АО «Россельхозбанк» и АО «Азия-Инвест Банк». Консультация по получению кредитного рейтинга российского агентства «АКРА» осуществляется со стороны Центра рейтингового консультирования АО «Газпромбанк».

Экономический форум Узбекистана — 2021 состоялся по инициативе Министерства финансов и Министерства экономического развития и сокращения бедности Узбекистана при поддержке Всемирного банка и Международной финансовой корпорации. Форум объединил более 350 представителей международных и узбекских деловых и финансовых кругов, международных финансовых институтов, государственных деятелей, представителей негосударственных организаций и СМИ.

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