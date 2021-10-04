В Японии, после голосования в обеих палатах парламента, был избран новый премьер-министр. Им стал глава правящей Либерально-демократической партии, экс-министр иностранных дел Фумио Кисида, сообщает РИА Новости.

По итогам голосования в нижней палате Кисида получил поддержку в 311 из 458 поданных бюллетеней. В состоявшемся затем голосовании в верхней палате голос за него отдали в 141 из 241 поданных бюллетеней.

Новый генеральным секретарём правительства стал Хирокадзу Мацуно. В понедельник он объявил состав нового кабинета: из 19 министров 13 получили министерские портфели впервые. Из прежнего состава правительства в новый кабинет перешли министр иностранных дел Тосимицу Мотэги и министр обороны Нобуо Киси, а Коити Хагиуда, возглавлявший министерство науки и образования, стал министром экономики, торговли и промышленности.

При этом Кисида заявил, что уже в конце октября в Японии пройдут парламентские выборы, по итогам которых будет сформировано новое правительство, отмечает РИА Новости.

Предшественник Фумио Кисида — Ёсихидэ Сугу — занимал пост премьер год и ушёл в отставку из-за резкого падения рейтингов правящей Либерально-демократической партии (ЛДП). Рейтинги ЛДП упали на фоне проведения в Токио Олимпийских игр, которые привели к росту уровня заболеваемости COVID-19.

Фумио Кисида находился на посту министра иностранных дел с 2012 по 2017 годы. В 2016 году он организовал визит Барака Обамы в Хиросиму — первый в истории визит президента США в город, пострадавший от атомной бомбы. В 2017 году Кисида возглавил политический совет Либерально-демократической партии, а в сентябре этого года был избран её председателем.