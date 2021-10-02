1 октября не только День учителей и наставников, но и праздник родителей, которые подготовили каждого к жизни. Поэтому «Узпромстройбанк» провел особую подготовку к празднику.





30 сентября в головном офисе и филиалах «Узпромстройбанка» в связи с 1 октября — Днем учителей и наставников — был накрыт праздничный дастархан, на который также были приглашены ветераны труда, которые долгие годы трудились в этом банке, и родители сотрудников.





В рамках встречи для родителей сотрудников была организована экскурсия по офису банка. При этом они были непосредственно ознакомлены с условиями работы их детей и рабочим распорядком дня, а также с тем, где и с кем они работают.





«Для нас стало сюрпризом и важным новшеством приглашение на праздничное мероприятие, организованное в связи с Днем учителей и наставников, родителей, представителей старшего поколения. Думаю, такая инициатива ранее не наблюдалась ни в одном коллективе. Это требует особого терпения, старания, времени. От имени всех родителей выражаю благодарность руководству банка. Желаю успехов в дальнейшей работе», — поделился один из гостей Курбон Боймуродов.

Также в ходе встречи вниманию родителей был представлен видеоролик о деятельности банка, его достижениях, дальнейших планах и целях.





Был накрыт праздничный стол, представлена концертная программа. На мероприятии выступил председатель правления банка Сахи Аннакличев. Он выразил признательность гостям, прибывшим на мероприятие.





«Наш банк является самым активным, стабильным финансовым учреждением в социально-экономической жизни нашей страны. В достижении таких успехов есть особый вклад наших дорогих наставников и родителей. Поэтому вы достойны всяческих похвал. Мы безмерно рады встрече с вами», — отметил Сахи Аннакличев.

В завершении мероприятия представители банка вручили памятные подарки гостям.

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