Посольство США в Ташкенте возобновило приём документов для всех категорий виз. Визы будут выдаваться в ограниченном объёме. Об этом говорится на сайте американской дипмиссии.

«Из-за ограниченных ресурсов и свободных мест на собеседования, заявителям на визы нужно быть готовыми к более длительным, чем обычно, ожиданиям для получения записи на интервью, и планировать свою поездку соответственно», — предупредили в посольстве.

Заявки на неиммиграционные визы в первую очередь принимаются от граждан и жителей Узбекистана. Нерезиденты с гостевой визой, за некоторыми исключениями, не могут подавать заявление на получение визы США в Узбекистане, отметили в посольстве.

Власти США с начала ноября планируют требовать от въезжающих в страну иностранцев справки о полной вакцинации, а также наличия отрицательного теста на COVID-19, сделанного не более чем за три дня до поездки. При этом, по данным The Washington Post, иностранные граждане должны быть вакцинированы препаратами, одобренными для экстренного применения Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). В их число входят вакцины Pfizer/BioNTech и Moderna, а также китайские Sinopharm и Sinovac.