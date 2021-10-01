30 сентября в рамках форума на тему «Узбекистан: достижения экономических реформ и их перспективы» «Узпромстройбанк» подписал ряд соглашений с международными финансовыми организациями. В частности, «Узпромстройбанк» и ICBC Standard Bank (Великобритания) подписали соглашение о предоставлении кредитной линии в пользу узбекского банка на сумму 25 млн долларов. Также стороны подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий развитие и укрепление отношений между банками в сферах международных расчетов, казначейских операций, торгового и проектного финансирования, а также организацию учебных курсов, семинаров, тренингов и программ стажировок для сотрудников «Узпромстройбанка».





Для расширения возможностей фондирования в области торгового финансирования банк подписал соглашение с Азиатским банком развития (АБР) «О предоставлении револьверной кредитной линии» на сумму 16,6 млн долларов и рамочное соглашение по торговому финансированию с ПАО «Ак Барс» банк (Россия) на сумму 30 млн долларов.





Подписание указанных документов позволит «Узпромстройбанку» через обширную сеть своих подразделений во всех регионах Узбекистана направить финансовые средства по данным линиям на наиболее востребованные проекты субъектов предпринимательства, в том числе малого и среднего бизнеса. Это поспособствует достижению ими поставленных целей.





Проводимая планомерная и целенаправленная работа «Узпромстройбанка» по расширению партнерских отношений с международными финансовыми институтами и банками стало возможным благодаря осуществляемым последним реформам в банковско-финансовом секторе Узбекистана в соответствии с указом президента «О стратегии реформирования банковской системы Республики Узбекистан на 2020−2025 годы» и соответствующему повышению и укреплению уровня доверия со стороны международных инвесторов.

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