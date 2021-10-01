Сенат Олий Мажлиса на 19-м пленарном заседании 30 сентября одобрил закон, предусматривающий усиление ответственности за сопротивление представителю власти.

Заместитель председателя Комитета Сената по судебно-правовым вопросам и противодействию коррупции Шухрат Чуллиев сообщил, что некоторые граждане не соблюдают общественный порядок, применяют грубые и незаконные действия в отношении представителей правоохранительных органов.

«Когда их просят прекратить такие действия, они устраивают скандал, чтобы привлечь внимание общественности и стать популярными через социальные сети, а также оказать давление на правоохранительные органы и дискредитировать их. Такие случаи с каждым годом увеличиваются», — сказал сенатор.

По его словам, в 2018 году совершено 24185 административных правонарушений, связанных с невыполнением законных требований сотрудников органов внутренних дел (прекращение правонарушения, предоставление документов для проверки, остановка транспортных средств), в 2019 году — 29575, в 2020 году — 38911, то есть за три года рост составляет 60%.

Несмотря на наказание, в 2018 году граждане повторно совершили 972 административных правонарушения, в 2019 году — 2265, а в 2020 году — 4169.

Шухрат Чуллиев отметил, что невыполнение законных требований сотрудника органов внутренних дел и Национальной гвардии, оказание сопротивления, то есть активное противодействие правомерной деятельности представителя власти, негативное влияет на исполнение служебных обязанностей.

«В большинстве случаев здоровье этих сотрудников подвергается опасности или наносится большой ущерб их здоровью. В результате растёт число случаев, когда административное правонарушение переходит в уголовное. За активное сопротивление представителю власти по соответствующей статье Уголовного кодекса в 2018 году — 248 уголовных дел направлены в суды, в 2019 году — 243, а в 2020 году — 251», — сообщил он.

Сенатор считает, что слабое наказание приводит к значительному увеличению таких правонарушений.

Шухрат Чуллиев не сообщил, как именно усиливается ответственность. В сообщении Сената также нет об этом информации. Но ранее сообщалось, что документом предлагается ужесточить наказание в части 1 статьи 219 Уголовного кодекса (оказание сопротивления, то есть активное противодействие правомерной деятельности представителя власти, исполняющего служебные обязанности, или лица, выполняющего гражданский долг). Размер штрафа планируется увеличить с 50 до 100 базовых расчетных величин, ограничение свободы — с 1 до 3 лет, а наказание в виде лишения свободы — с 1 до 3 лет.

Фракция Народно-демократической партии подвергала критике закон и выступала против необоснованного увеличения штрафов, объясняя это тем, что их размеры намного превышают доходы граждан.