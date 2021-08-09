Фракция Народно-демократической партии Узбекистана 8 августа на заседании в Законодательной палате Олий Мажлиса рассмотрела во втором чтении ряд проектов закона, в числе которых «О неплатежеспособности», «О рекламе» и другие.

В их числе был законопроект «О внесении изменений в Уголовный кодекс Республики Узбекистан и Кодекс об административной ответственности Республики Узбекистан», который «также как и в первом чтении, вызвал оживленные обсуждения и дискуссии».

Согласно документу, разработанному Министерством внутренних дел, предлагается ужесточить наказание в части 1 статьи 219 Уголовного кодекса (оказание сопротивления, то есть активное противодействие правомерной деятельности представителя власти, исполняющего служебные обязанности, или лица, выполняющего гражданский долг). Размер штрафа планируется увеличить с 50 до 100 базовых расчетных величин, наказание в виде лишения свободы — с 1 до 3 лет, а также ввести ограничение свободы — с 1 до 3 лет.

«Народно-демократическая партия неоднократно заявляла, что занимает твердую позицию против необоснованного увеличения размеров штрафов, объясняя это тем, что размеры штрафов намного превышают доходы граждан», — говорится сообщении.

В ходе обсуждения законопроекта депутаты еще раз обратили на это внимание, а также обсудили, насколько законны действия государственного служащего, например, в случае принудительного сноса жилья и построек, а также готовность сотрудников органов внутренних дел к этому процессу.

Тем не менее, законопроект одобрен большинством голосов для внесения на рассмотрение на пленарном заседании Олий Мажлиса.

В начале апреля «Газета.uz» со ссылкой на указ президента сообщала, что в Узбекистане планируется ужесточить наказание за унижение чести и достоинства, нанесение телесных повреждений сотрудникам органов правопорядка, а также ввести ответственность за распространение сведений о частной жизни сотрудников и членов их семей.

Во фракции УзЛиДеП отмечали, что принятие этого законопроекта обеспечит правовую защиту государственных служащих.