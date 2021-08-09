Фракция Народно-демократической партии Узбекистана 8 августа на заседании в Законодательной палате Олий Мажлиса рассмотрела во втором чтении ряд проектов закона, в числе которых «О неплатежеспособности», «О рекламе» и другие.
В их числе был законопроект «О внесении изменений в Уголовный кодекс Республики Узбекистан и Кодекс об административной ответственности Республики Узбекистан», который «также как и в первом чтении, вызвал оживленные обсуждения и дискуссии».
Согласно документу, разработанному Министерством внутренних дел, предлагается ужесточить наказание в части 1 статьи 219 Уголовного кодекса (оказание сопротивления, то есть активное противодействие правомерной деятельности представителя власти, исполняющего служебные обязанности, или лица, выполняющего гражданский долг). Размер штрафа планируется увеличить с 50 до 100 базовых расчетных величин, наказание в виде лишения свободы — с 1 до 3 лет, а также ввести ограничение свободы — с 1 до 3 лет.
«Народно-демократическая партия неоднократно заявляла, что занимает твердую позицию против необоснованного увеличения размеров штрафов, объясняя это тем, что размеры штрафов намного превышают доходы граждан», — говорится сообщении.
В ходе обсуждения законопроекта депутаты еще раз обратили на это внимание, а также обсудили, насколько законны действия государственного служащего, например, в случае принудительного сноса жилья и построек, а также готовность сотрудников органов внутренних дел к этому процессу.
Тем не менее, законопроект одобрен большинством голосов для внесения на рассмотрение на пленарном заседании Олий Мажлиса.
В начале апреля «Газета.uz» со ссылкой на указ президента сообщала, что в Узбекистане планируется ужесточить наказание за унижение чести и достоинства, нанесение телесных повреждений сотрудникам органов правопорядка, а также ввести ответственность за распространение сведений о частной жизни сотрудников и членов их семей.
Во фракции УзЛиДеП отмечали, что принятие этого законопроекта обеспечит правовую защиту государственных служащих.
Алексей Николаевич
Как же велик страх за свои деяния. Знает кошка чье мясо ест.
R. Lewine
Спасибо НДПУ.
Создается ощущение, что МВД там спит и видит, как превратить себя в Богов, которым простой гражданин должен в ноги кланятся. На вашей стороне и так уже абсолютная и ниче не ограниченная власть, неприкосновенность и куча законов, защищающих вас от нас — простых людей.
Может, вы уже начнете защищать Закон, а не власть имущих, а потом уже будете думать о повышении штрафов за сопротивление вашим методам?
Полицейское государство.