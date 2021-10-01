15−16 сентября банк «Ипак Йули» провел стратегическую сессию, на которой были определены основные направления развития на ближайшие три года. В заседании приняли участие представители акционеров, члены наблюдательного совета, правления, руководители бизнес-направлений и филиалов банка.

Банк впервые провел такую крупную стратегическую сессию с активным участием иностранных акционеров в лице DEG, Немецкого финансового института развития и нидерландской Triodos Investment Management (Triodos IM), которые инвестировали в банк в 2020 году. Участники обсудили развитие банковско-финансового сектора Узбекистана, текущую деятельность и основные рыночные позиции банка, а также перспективы развития «Ипак Йули» на 2022−2024 годы.

В рамках стратегической сессии представители иностранных акционеров банка поделились своими прогнозами и ожиданиями по вопросам стратегического развития.





«Это первая встреча в широком формате после пандемии, потому что перед нами стоит вопрос дальнейшего стратегического развития банка. Наша цель — обеспечить технологические шаги и разработку новых банковских продуктов, и на данном этапе мы обсуждаем дальнейшую поддержку в плане увеличения капитала банка, чтобы укрепить позиции „Ипак Йули“ в банковском секторе и предоставить возможности для дальнейшего роста», — рассказала о цели участия в сессии представитель акционера DEG Сюзанна Деккер.





«Состоявшаяся встреча и обсуждение полезны для банка. В первую очередь потому, что возможности роста в Узбекистане достаточно обширны и глубоки. Мы ожидаем, что полученная стратегия позволит банку „Ипак Йули“ и дальше стабильно расти на рынке, расширять линейку продуктов и выделяться как банк, который предоставляет высококачественные услуги клиентам малого бизнеса и поддерживает развитие частного сектора посредством доступа к финансовым услугам», — отметила перспективы состоявшейся встречи представитель акционера Triodos IM Розанна Саркеева.

Кроме того, в ходе визита в Ташкент представители DEG и Triodos IM также провели встречу в Центральном банке Узбекистана. В ходе встречи участники обсудили последние тенденции и события в банковском секторе страны, а также планы инвесторов по дополнительным инвестициям в ближайшем будущем.





Важной задачей этого мероприятия было также формирование корпоративной культуры, которая воплощала бы сильные стороны и преимущества банка.

Обсуждение стратегии банка и определение направлений роста с представителями иностранных акционеров и привлечение зарубежных экспертов позволит банку перенять одни из ведущих мировых практик в банковском секторе, в частности в области корпоративного управления.

DEG — Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft

На протяжении почти 60 лет DEG, дочерняя компания KfW, была надежным партнером для предприятий частного сектора, работающих в развивающихся странах и странах с формирующимся рынком. Компания предлагает своим клиентам индивидуальные решения, включая финансирование, программы продвижения и консультации с учетом индивидуальных потребностей. Они могут успешно и устойчиво развиваться, создавая добавленную стоимость на местном уровне и создавая квалифицированные рабочие места. Портфель DEG составляет около 8,5 млрд евро примерно в 80 странах, тем самым являясь одним из крупных в мире финансистов частного сектора в области развития.

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Triodos Investment Management

Triodos Investment Management (Triodos IM) объединяет широкий круг инвесторов, которые хотят, чтобы их деньги работали на долгосрочные позитивные изменения с предпринимателями-новаторами и устойчивыми предприятиями, занимающимися именно этим. Triodos служит катализатором в секторах, которые играют ключевую роль в переходе к более справедливому, устойчивому и гуманному миру. Компания накопила глубокие знания за 25 лет успешного инвестирования в такие секторы, как энергетика и климат, финансовая доступность и устойчивое производство продовольствия и сельского хозяйства. Также Triodos инвестирует в зарегистрированные на бирже компании, которые вносят существенный вклад в переход к устойчивому обществу.

Triodos — глобально активный импакт-инвестор с более 750 инвестициями в более 50 странах с активами под управлением на сумму 6 млрд евро (по данным на июнь 2021 года). Это 100-процентно дочерняя компания Triodos Bank NV, основанного в 1980 году и являющегося одним из ведущих представителей в области устойчивого банкинга.

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