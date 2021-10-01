Компания «Узбекистон темир йуллари» получила второй высокоскоростной поезд от испанской Patentes Talgo S.L.U., сообщила пресс-служба железнодорожного перевозчика. В Узбекистане эти поезда носят название Afrosiyob.

Первый состав прибыл из испанского города Бильбао в Ташкент ещё 25 июля. Второй состав доставлен в столицу 1 октября.

Ожидается, что поезда будут использоваться на маршрутах Ташкент-Самарканд, Ташкент-Бухара, Ташкент-Карши. Второй состав в будущем свяжет между собой Ташкент и Хиву, когда на данном железнодорожном участке будет завершена электрификация.

Это уже шестой по счёту высокоскоростной поезд данной модификации в Узбекистане .

В апреле 2019 года «Газета.uz» сообщала, что «Узбекистон темир йуллари» заключила контракт с испанской Patentes Talgo на покупку двух высокоскоростных поездов AVE 250. Стоимость контракта составляет 57,5 млн евро. Помимо двух локомотивов (с 11 вагонами), испанская компания также должна поставить четыре запасных вагона эконом-класса, а также оборудование для депо. Финансирование контракта осуществляется за счет кредита Фонда корпоративной интернационализации испанских компаний (FIEM).