Компания «Узбекистон темир йуллари» получила первый из двух высокоскоростных поездов от испанской Patentes Talgo S.L.U., сообщила пресс-служба железнодорожного перевозчика. В Узбекистане эти поезда носят название Afrosiyob.

В начале июля новый поезд Talgo был отправлен из испанского города Бильбао в Ташкент. Миновав 4000 км по воде на пароме, состав был доставлен в Санкт-Петербург, откуда, пройдя процедуру сборки, 20 июля отправлен по железной дороге в Узбекистан.

Преодолев ещё 4200 км, по территории России и Казахстана, вечером 24 июля состав прибыл в Ташкент.

Ожидается, что поезда будут использоваться на маршрутах Ташкент-Самарканд, Ташкент-Бухара, Ташкент-Карши. Второй состав, который планируется поставить до конца года, свяжет между собой Ташкент и Хиву.

Составы в Санкт-Петербурге.

Это уже пятый по счёту высокоскоростной поезд данной модификации в Узбекистане.

В апреле 2019 года «Газета.uz» сообщала, что «Узбекистон темир йуллари» заключила контракт с испанской Patentes Talgo на покупку двух высокоскоростных поездов AVE 250. Стоимость контракта составляет 57,5 млн евро. Помимо двух локомотивов (с 11 вагонами), испанская компания также должна поставить четыре запасных вагона эконом-класса, а также оборудование для депо.