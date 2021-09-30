Генеральный директор UzAuto Motors и UzAuto Motors Powertrain Бу Андерссон на Ташкентском экономическом форуме 30 сентября рассказал о том, какие задачи поставили перед ним акционеры этих компаний, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

65-летний специалист из Швеции напомнил, что автомобильная промышленность в Узбекистане появилась в 1996 году. «Мы очень молодая индустрия. Но за это время мы произвели 3,6 миллиона автомобилей», — сообщил он.

Глава компании обратил внимание на то, что UzAuto Motors является производителем полного цикла, то есть на заводе проводятся штамповка, сварка, покраска и полная сборка автомобилей.

По его словам, на предприятии работают почти 12 тысяч человек, но в автомобильной промышленности одно рабочее место косвенно создаёт ещё четыре — в сферах выпуска комплектующих, финансов, в дилерских и сервисных центрах.

«В реальности эта маленькая компания обеспечивает работой 50 тысяч человек в Узбекистане», — сказал он.

Бу Андерссон отметил низкий уровень автомобилизации в Узбекистане. По озвученным им данным, на 35-миллионное население приходится 2,7 миллиона легковых автомобилей, или 77 машин на 1000 человек, что говорит «о большом спросе на рынке». Для сравнения: на 1 января 2021 года уровень автомобилизации в Казахстане составлял 208 авто на 1000 жителей, в России — 383, в Германии — 555.

Новый руководитель компании отметил, что председатель «Узавтосаноат» Шавкат Умурзаков и его заместитель Азиз Шукуров начали трансформацию 3,5 года назад, и «сейчас мы находимся в середине этого процесса».

За это время UzAuto Motors увеличила производство автомобилей с 120 тысяч до 300 тысяч в год, а накануне компания добилась выпуска 1100 машин за день, сказал он.

Бу Андерссон отметил, что для повышения прозрачности компания переходит на Международные стандарты финансовой отчётности (МСФО), а также современную систему управления рисками (ERM), усиление контроля и изменение менеджмента.

«Вы можете спросить, что делает здесь такой парень, как я? Нам многое нужно сделать. Я общался с покупателями, дилерами, поставщиками и с заместителем премьер-министра [Джамшидом Кучкаровым]. Я не супермен, но они хотят, чтобы я дал продукты лучшего качества, новые модели, включая электромобили, лучшие цены и лучшую доступность. Наши акционеры хотят повышения эффективности и производительности, и единственный способ добиться этого — работать с командой менеджеров и создавать ценность. Нам необходимо создавать ценность для дилеров, поставщиков, наших сотрудников и акционеров. И это то, что мы будем делать», — заявил он.

Бу Андерссон рассказал, что за свою 21-летнюю карьеру в General Motors он посетил 100 и 102 стран, где корпорация ведёт свою деятельность.

«Две страны, которые я не посещал, — это Южная Африка и Узбекистан, потому что у нас не было никаких проблем. Однако я увидел много проблем в мои первые 30 дней», — признал он.

Бу Андерссон возглавил UzAuto Motors и UzAuto Motors Powertrain 23 августа. Ранее он работал президентом «Группы ГАЗ», «АвтоВАЗ» и главой европейского отделения Yazaki.