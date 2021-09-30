В Ташкентской области начато строительство нового моста через реку Чирчик, сообщила пресс-служба областного хокимията.

Мост появится рядом с плотиной на реке на въезде в город Чирчик с автодороги 4Р12 «Ташкент — Чарвак» (карта). Сейчас узкая дорога проходит по плотине.

Фото: Хокимият Ташкентской области.

Проект, который в сообщении называется уникальным, разработан Министерством транспорта Узбекистана, компанией «Узбекистон темир йуллари» и хокимиятом области.

Фото: «Узбекистон темир йуллари».

Судя по опубликованным эскизам, проектом предусмотрено строительство подземного путепровода в направлении от Ташкента в сторону моста.

Фото: «Узбекистон темир йуллари».

В церемонии запуска проекта приняли участие хоким Чирчика Санжар Юсупов, главный инженер «Узбекистон темир йуллари» Зафар Махаматов, другие руководители и местные депутаты.

Фото: «Узбекистон темир йуллари».

Отмечается, что проект был в числе представленных президенту Шавкату Мирзиёеву во время его визита в Чирчик в марте.