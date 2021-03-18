Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе поездки по Ташкентской области в четверг посетил город Чирчик, сообщает корреспондент «Газеты.uz». Глава государства побывал в махаллях «Шодлик», «Ифтихор» и «Лола» и посетил местную котельную.





Фото: Пресс-служба президента.

По данным пресс-службы президента, в махалле «Шодлик» президент ознакомился с четырьмя новыми 16-этажными домами на 288 квартир. Они будут сданы в эксплуатацию в текущем году.

Здесь же состоялось обсуждение генерального плана Чирчика. Президент дал указания по строительству нового жилья, реновации устаревшего жилого фонда, а также эффективному использованию пустующих сооружений за счёт переноса сюда части производственных мощностей Ташкента и размещения новых объектов.

Фото: Пресс-служба президента.

«Чирчик можно превратить в инновационный, привлекательный для инвестиций город. Поэтому необходимо провести инвентаризацию всех построек. Здесь есть вся инфраструктура. Необходимо увеличивать пропускную способность автомобильных и железных дорог, развивать общественный транспорт. Если будут созданы удобства, в город придут и новые жители, и деловые люди», — сказал Шавкат Мирзиёев.

На одной из 14 котельных Чирчика, которую посетил далее президент, осуществляется проект модернизации по турецкой технологии. Котельная была построена в 1957 году. Стоимость проекта составляет более 16 млн долларов, он будет профинансирован за счет кредита Всемирного банка.

Фото: Пресс-служба президента.

Мощность новой котельной составит 75 МВт. Строительные работы будут вестись в три этапа. В рамках модернизации будет проложено 24 км теплотрасс и улучшено теплоснабжение 175 многоэтажных домов и 19 социальных объектов. Работа котельной сэкономит 12 миллионов кубометров природного газа, 3,4 миллиона киловатт электроэнергии и 300 тысяч кубометров воды. Выбросы в атмосферу сократятся на 4700 тонн.

Затем президент приехал в махаллю «Ифтихор», где поговорил с жителями многоквартирных домов.

Фото: Пресс-служба президента.

«Завтра мы изберём хокима области (с января и. о. хокима является Даврон Хидоятов — ред.). Даст бог, Чирчик станет совершенно другим. Строительство, внутренние дороги, электроэнергия и газ — все проблемы решим. Если надо, наладим движение электрички. Если это не подойдёт, из Ташкента в Чирчик построим наземное метро. Чтобы вы могли комфортно ездить в Ташкент», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Сейчас из Чирчика в Ташкент и обратно (расстояние между городами составляет чуть более 40 км) можно доехать на электричке «Ташкент — Ходжикент», курсирующей четыре раза в день.

«В целом, увеличим производство в промышленности, создадим рабочие места для вас и ваших детей. Построим места отдыха для людей в возрасте», — отметил он.

«Чирчик когда-то был известным городом. В последнее время он, образно говоря, устал. Пришел черед и здесь создавать все условия», — добавил президент.

Шавкат Мирзиёев поинтересовался проблемами в махаллях, требованиями и запросами жителей. Он поручил хокиму города выделить землю молодому человеку, рассказавшему о желании открыть свое дело.

Фото: Пресс-служба президента.

Он также сфотографировался с мальчиком, мечтавшим встретиться с президентом, отмечается в сообщении пресс-службы.

Президент также посетил соседнюю махаллю «Лола», где побывал дома у социально уязвимой семьи.





Фото: Пресс-служба президента.