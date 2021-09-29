В Узбекистане установлены размеры дифференцированного платного контракта (суперконтракта) на 2021/2022 учебный год по 279 направлениям, сообщила пресс-служба Министерства высшего и среднего специального образования.

Поступить в вузы смогут абитуриенты, которым на вступительных экзаменах не хватило не более 4,05 баллов, но набравшие не меньше 56,7 баллов. Суперконтракт выплачивается только за первый год обучения.

По данным Минвуза, стоимость суперконтракта рассчитывается в диапазоне 8−25-кратного размера от суммы основного контракта. К примеру, если минимальная стоимость контракта без учёта стипендии по направлению педагогика составляет 6 млн 412 тысяч 610 сумов, то при 8-кратном коэффициенте суперконтракт составит 51 млн 300 тысяч 880 сумов.

В случае максимального 25-кратного умножения (юриспруденция) стоимость суперконтракта увеличивается с 9 млн 809 тысяч 260 сумов до 245 млн 231 тысячи 500 сумов. В 2020 году минимальный размер суперконтракта составлял 46,1 млн сумов.

В министерстве ещё раз напомнили, что обучающимся и поступившим студентам, получившим вакцину от коронавируса до 1 ноября, будет предоставлена скидка в 10% от суммы базового контракта (без стипендии). Эта льгота касается и студентов вечернего и заочного отделений.