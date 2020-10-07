Государственная комиссия по приему в образовательные учреждения Узбекистана утвердила размеры дифференцированного платного контракта (суперконтракта) на 2020/2021 учебный год по 265 направлениям, сообщила пресс-служба Министерства высшего и среднего специального образования.

Суперконтракт выплачивается только за первый год обучения и рассчитывается от основной суммы контракта с 10-процентной скидкой и без стипендии. Воспользоваться этой возможностью могут абитуриенты, которым не хватило для поступления не более 4 баллов, но набравшие не меньше 56,7 баллов.

В текущем году большая часть суперконтрактов рассчитывается в 8-кратном размере от суммы основного контракта. Например, если минимальная стоимость контракта со скидкой и без учета стипендии составляет 5 млн 771 тысяч 349 сумов, то при 8-кратном коэффициенте суперконтракт составит 46 млн 170 тысяч 792 сума. Для сравнения в 2018 году минимальный размер суперконтракта составлял 82,9 млн сумов.

Напомним, что с прошлого года вузам разрешено самостоятельно определять стоимость дифференцированного платного контракта с учетом потенциала и места расположения образовательного учреждения, а также потребностей абитуриентов в высшем образовании. Минимальный размер контракта при этом будет устанавливает государственная комиссия по приему в вузы.

Ранее Минвуз определил стоимость платно-контрактного обучения в вузах Узбекистана в 2020/2021 учебном году. Размеры указаны с 10-процентной скидкой, с учетом стипендии и без нее.

Размеры контрактов

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Размеры суперконтрактов



