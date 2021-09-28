Президент и кандидат на пост главы государства на октябрьских выборах Шавкат Мирзиёев на встрече с избирателями в Багдадском районе Ферганской области во вторник вновь затронул вопрос борьбы с коррупцией. Цитаты из выступления опубликованы пресс-службой Либерально-демократической партии Узбекистана.

«Я смотрю каждому из вас в глаза, я по-своему психолог. Никто, как раньше, не заставляет вас аплодировать. Я и днём, и ночью думаю об одном — чтобы мои ноги не отрывались от земли, чтобы окружающие меня не обманывали, чтобы я сам оценивал ситуацию», — сказал Шавкат Мирзиёев.

«Мы выделяем столько денег, но для их справедливого использования нужен общественный контроль. Потому что сказать, что нет коррупции, будет неправдой, коррупция остаётся внутри нас. Мы должны бороться с коррупцией вместе со всей общественностью», — добавил он.

В своём выступлении Шавкат Мирзиёев перечислил проблемы, которые нужно решить в Ферганской области («Самая актуальная задача — создать достойные условия жизни для населения», и остановился на планируемых крупных проектах в разных сферах.

Он призвал избирателей на выборах, запланированных на 24 октября, голосовать, слушая своё сердце. «Выбирайте того, кого хотите. Только, как раньше, один человек не должен приходить и голосовать с паспортами всех членов семьи. Процесс должен быть осознанным. Я верю, что мы покажем всему мировому сообществу, что мы идём по пути демократии», — призвал президент.

Накануне, на встрече с избирателями в Наманганской области, Шавкат Мирзиёев также поднимал вопрос борьбы с коррупцией. «Нам нужно организовать справедливое распределение народных денег, их целевое и адресное использование. Честно говоря, у нас всё ещё много хищений. Много коррупции», — отметил он.