Государственное унитарное предприятие «Строительное объединение» Администрации президента подписало (ГУП СО АП) ряд договоров поставки в рамках реконструкции нового здания Сената Олий Мажлиса на улице Ислама Каримова, 9 в центре Ташкента (бывшее здание МИДа). Документы опубликованы на портале государственных закупок.









22 сентября СО АП подписало договор с компанией Greenstore на 5,2 млрд сумов на поставку декоративных цветов и кустарников, включая 48 бересклетов, 100 гортензий, 30 вейгел, 51 кипарис, 431 лавровишню, 400 английских роз, 84 индийских сиреней, 159 сосен разных видов и другие.

В сентябре частное предприятие Golden Ganch Mansurjon в рамках контракта поставило три единицы резных дверей (ворот) на общую сумму 1,76 млрд сумов.

В июле компания Avangard Tosh получила заказ на поставку 2000 единиц лощённых плит (400×400×50 мм, фаска по четырём сторонам, гранит Нурота) на 1,57 млрд сумов, или по 684 тысячи сумов каждую.

В июне СО АП закупало у компании Khalid-Trade 250 штук сувениров с национальным орнаментом по 3,5 млн сумов каждый (всего — чуть более 1 млрд сумов).





В рамках реконструкции здания (блоки «А» и «Б») Строительное объединение в мае заключило договор с компанией Qizil Tosh на поставку комплекта из 12 облицовочных плит и капители колонны из мрамора Moleanos (Португалия) стоимостью 79,1 млн сумов каждый (всего 1,1 млрд сумов).

Qizil Tosh также поставила 8 тумб колонн из гранита Жельтау на 149,6 млн сумов (16,2 млн сумов каждая) и 4 базы колонн из такого же гранита на 90,5 млн сумов (19,6 млн сумов каждая).





В начале июне СО АП подписало договор с High Level на покупку 300 рулонов виниловых обоев на флизелиновой основе от Rasch (Германия). Стоимость рулона составляет 350 тысяч сумов, общая сумма — 105 млн сумов.

В мае Ipak Yo’li Ceramic получила заказ на поставку 660 стеновых и 330 половых керамических плиток (Китай) на сумму 187,4 млн сумов.

Переезд Сената

Вид блока «А» реконструируемого здания Сената.

С новым зданием Сената в январе знакомился президент Шавкат Мирзиёев. МИД, ранее располагавшийся в этом здании, сейчас занимает бывшее здание хокимията рядом со сквером Амира Темура, а в здании Сената на площади Мустакиллик располагается Администрация президента.

Помимо реконструкции шестиэтажного здания, здесь строятся дополнительные объекты. В здании в том числе обустраивается зал на 280 мест для совместных заседаний палат парламента.

«Наш парламент работает активно. Во время заседаний отдельно взятый законопроект обсуждается часами. Поэтому необходимо учитывать все аспекты, связанные с передвижением, здоровьем, возрастом участников во время заседаний, создать соответствующие условия. Если в зал будет падать солнечный свет, это будет благотворно влиять на настроение и работу», — отмечал Шавкат Мирзиёев.