УВД Кашкадарьинской области прокомментировало опубликованную изданием Nasaf News видеозапись, на которой женщина утверждает, что её супруг избил двухлетнего сына до состояния комы.

На видео женщина рассказывает, что у неё с мужем, который работает учителем, двое детей. Старшему два года, младшему — год.

«Примерно в 17:00 [муж] вернулся с работы. Младший ребёнок был в колыбели, другой лежал на полу, оба ели печенье. Подумав, что отец присмотрит, положила старшего на курпачу. Потом вышла на улицу на 20 минут, чтобы загнать скот во двор. В это время супруг избил двухлетнего ребёнка, замазал ему глаза мазью так, что ослепил. Душил ребёнка, несколько раз ударил по голове. Когда пришла, ребёнок был без сознания, посиневшим, холодным. Отец его аккуратно положил на курпачу», — рассказала женщина.

На следующий день, когда муж ушёл на работу, она по телефону золовки позвонила своему младшему брату и попросила забрать их.

Женщина также рассказала, что супруг наносил телесные повреждения своим детям от прежних браков — сыну от первой жены выжег кожу на пальцах рук, а ребёнку от второй жены угрожал ножом. По её словам, он угрожал убить её и детей, если она сообщит о произошедшем в правоохранительные органы.

По данным областного УВД, 25 сентября в дежурную часть поступил звонок от жительницы Дехканабадского района Ж. С., которая заявила о нанесении её сыну Е. Х. телесных повреждений отцом ребёнка Д. Ш. и о том, что мальчик находится в реанимации.

В справке, выданной Кашкадарьинским филиалом Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи, указано, что у Е. Х. были обнаружены травмы суставов, ушиб головного мозга, ушибы в правой части лица, повреждения кожи и тканей в области шеи.

По данному факту Следственным отделом при районном ОВД проводится доследственная проверка, говорится в сообщении.