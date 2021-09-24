Бренды французского люксового холдинга Kering, начиная с осенних коллекций 2022 года, перестанут использовать натуральный мех, сообщило РБК со ссылкой на Women’s Wear Daily.

Большинство брендов, входящих в группу Kering, уже прекратили практику использования меха — это Gucci (с 2017 года), Balenciaga, Bottega Veneta и Alexander McQueen. При этом официальных заявлений по этому поводу от брендов не поступало. Yves Saint Laurent и Brioni — единственные компании, которые время от времени включали в коллекции натуральный мех.

«Много лет Kering стремился стать лидером в области устойчивого развития, руководствуясь концепцией, при которой производство товаров роскоши неотделимо от экологических и социальных ценностей и стандартов, — заявил Франсуа-Анри Пино, главный исполнительный директор Kering. — Наша группа всегда демонстрировала готовность совершенствовать методы работы в логистике и в секторе предметов роскоши в целом, чтобы минимизировать вред для окружающей среды и животного мира. Пришло время сделать еще шаг и прекратить использование натурального меха во всех наших коллекциях».

«Мир изменился, изменились наши клиенты, и сектор товаров роскоши должен адаптироваться», — заключил он.

В 2019 году корпорация Kering опубликовала руководство Animal Welfare Standards, призванное регулировать обращение с животными, задействованными в модной индустрии и текстильной промышленности. Все модные бренды, входящие в состав Kering, при работе с поставщиками кожи, шерсти и других материалов животного происхождения должны придерживаться этих правил.

В последнее время все больше дизайнеров отказываются от использования натурального меха: в их числе Valentino, Oscar de la Renta, Canada Goose и Moose Knuckles.