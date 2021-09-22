Человечество находится на краю пропасти и движется в неправильном направлении. Об этом заявил во вторник генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время выступления на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Я здесь, чтобы поднять тревогу: мир должен очнуться. Мы на краю пропасти и движемся в неправильном направлении. Наш мир никогда не находился в состоянии такой угрозы, а также не был так разобщён», — сказал он.

Глава ООН отметил, что человечество сталкивается с величайшим каскадом кризисов в жизни.

«Пандемия COVID-19 обострила вопиющее неравенство. Климатический кризис бьёт по планете. Беспорядки от Афганистана до Эфиопии, в Йемене и других странах нарушили мир. Волна недоверия и дезинформации поляризует людей и парализует общества. Права человека находятся „под огнём“. Наука подвергается нападкам. Экономических возможностей для наиболее уязвимых слишком мало или они появляются слишком поздно — если вообще появляются. Солидарность отсутствует в действии — именно тогда, когда она нам больше всего нужна», — заявил Антониу Гутерриш.

Пандемия обнажила неравенство, считает генсекретарь. «Излишки в одних странах. Пустые полки в других. Большинство граждан богатых стран уже привиты, 90% африканцев всё ещё ждут первой дозы», — подчеркнул он.

В мире распространяется ещё одна болезнь, предупредил глава ООН — «болезнь недоверия». «Когда люди не могут воспользоваться плодами прогресса. Когда они лишены элементарных прав и свобод. Когда они видят вокруг как мелкую, так и крупную коррупцию. Когда они видят миллиардеров, летающих в космос, в то время как миллионы жителей Земли голодают. Когда родители понимают, что будущее их детей будет ещё тяжелее настоящего. И когда молодёжь не видит для себя вообще никакого будущего», — сказал Антониу Гутерриш.

Глава ООН отметил, что человечество должно преодолеть шесть «великих разделителей», чтобы достичь устойчивого развития. Первым «мостом», по его мнению, должно стать достижение мира. Генсекретарь перечислил конфликты в Афганистане, Йемене, Ливии, Мьянме, Сирии и в других странах мира. «Военные перевороты возвращаются. Отсутствие единства среди международного сообщества не помогает», — добавил он.

Вторым «мостом» глава ООН назвал преодоление климатического кризиса. Страны в этом вопросе должны ставить перед собой более амбициозные задачи: по ликвидации последствий повышения мировой температуры, финансированию и адаптивным программам. «Я обращаюсь к каждому государству-члену: не ждите, пока другие сделают первый шаг. Внесите свой вклад», — призвал Антониу Гуттериш.

Третьим «мостом» генсекретарь назвал сокращение неравенства как в странах, так и между странами. «Более богатые страны могут достичь показателей роста, которые были до пандемии, к концу этого года, тогда как страны с низким доходом могут оказаться под воздействием на годы. <...> Страны не должны выбирать между обслуживанием внешнего долга или служением людям», — подчеркнул внимание глава ООН.

Четвёртым «мостом», по мнению генсекретаря, должно стать преодоление гендерного разрыва. «Это в корне изменит ситуацию для человечества. Общества, где женщины и мужчины находятся на равном положении, стабильнее и миролюбивее. У них лучшие системы здравоохранения и более динамичная экономика. Равенство женщин — это, по сути, вопрос власти. Мы должны срочно преобразовать наш мир, в котором доминируют мужчины, и изменить баланс сил, чтобы решить самые сложные проблемы нашего времени», — отметил Антониу Гуттериш.

Пятым «мостом» является преодоление цифрового разрыва, заявил генсекретарь. «Половина человечества не имеет доступа к интернету. К 2030 году мы должны подключить всех», — сказал глава организации. Он добавил, что персональные данные превратились в товар, которые правительства и другие лица используют для манипулирования людьми и подрыва демократии. «Это не научная фантастика. Это сегодняшняя реальность. И это требует серьёзного обсуждения», — заявил Антониу Гуттериш.

Шестым «мостом» глава ООН назвал преодоление разрыва между поколениями. «Молодым людям нужна не только поддержка. Им нужно место за столом. Им нужна надежда на будущее», — отметил генсекретарь.

«Взаимозависимость — логика 21 века. И это путеводная звезда Организации Объединённых Наций. Это наше время. Момент трансформации. Эра, чтобы возродить многосторонность. Эпоха возможностей. Восстановим доверие. Давайте будем вселять надежду», — подытожил Антониу Гуттериш.