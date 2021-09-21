Президент Шавкат Мирзиёев 20 сентября ознакомился с презентацией проекта строительства нового здания Республиканского медицинского центра онкологии и радиологии, сообщила пресс-служба главы государства.

Напомним, 14 июня хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев представил проект нового здания центра онкологии и радиологии на 5,4 га неиспользуемой территории клиники Ташкентской медицинской академии. Тогда проект выглядел иначе:

Старый проект центра онкологии и радиологии, 14 июня 2021 года. Фото: «Узбекистан 24»

В ходе презентации в понедельник представлен обновлённый проект.





На первом этаже будущего 10-этажного здания разместятся консультационная поликлиника и приемное отделение. На верхних этажах разместятся лечебные отделения, стационар на 650 коек и амбулатория на 100 коек. Также будут созданы условия для деятельности кафедр Ташкентской медицинской академии и Ташкентского института усовершенствования врачей, магистратуры и ординатуры.





В трехэтажной подземной части здания разместятся отделения радиологии и лучевой терапии, диагностики с современным оборудованием для компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, цифрового рентгена и другим.





Шавкат Мирзиёев дал указания по реализации проектов с применением международных стандартов, обеспечению качественного строительства и подготовке технического персонала по обслуживанию зданий.





Директор Республиканского специализированного научного центра онкологии и радиологии Мирзаголиб Тиллашайхов сообщил, что в здании также расположатся большая поликлиника, диагностическое отделение, отделения химиотерапии, радиотерапии и восемь хирургических отделений, включая подразделения малоинвазивной хирургии, и другие.