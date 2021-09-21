16 сентября в Душанбе состоялось XVII заседание Совета Межбанковского объединения Шанхайской организации сотрудничества (МБО ШОС) под председательством Государственного сберегательного банка Республики Таджикистан (ГСБ РТ) «Амонатбонк».

На заседании с приветственной речью выступили первый заместитель премьер-министра Таджикистана Давлатали Саид, председатель Национального банка Таджикистана Хоким Холикзода, генеральный секретарь ШОС Владимир Норов и председатель правления банка «Амонатбонк» Сирожиддин Икроми.

В мероприятии также приняли участие руководители банков развития государств-членов ШОС. Они обратили особое внимание вопросам расширения взаимодействия с международными финансовыми институтами, действующими на пространстве ШОС и в азиатском регионе, поддержания инвестиционного сотрудничества банков-членов МБО в сфере подготовки кадров и обмена опытом.

Участники заседания отметили важность практической реализации принятой в рамках встречи новой редакции Стратегии дальнейшего развития МБО ШОС на среднесрочную перспективу (2022−2026 гг.), рассматриваемой в качестве важного инструмента объединения усилий и координации позиций по вопросам углубления многостороннего сотрудничества в рамках МБО.

Принятая стратегия предусматривает комплекс мер по преодолению последствий пандемии, созданию условий для инклюзивного экономического развития, стимулирования торговли и инвестиций, а также направления сотрудничества банков-членов МБО на последующие пять лет.

Генеральным секретарем ШОС Владимиром Норовым отмечен значительный вклад МБО как одного из ведущих общественных институтов в развитии банковско-финансового и инвестиционного взаимодействия в рамках ШОС, а также в реализации проектов в области финансов, высоких технологий, транспортно-коммуникационной инфраструктуры, энергетики и инвестиций в регионе ШОС.

Подчеркнута результативность работ банков-членов, определенных «дорожной картой» по преодолению негативных последствий пандемии коронавируса на 2021−2023 гг. и «Совместными подходами к расширению использования национальных валют на пространстве ШОС», принятыми в рамках председательствования госкорпорации развития «ВЭБ.РФ» в МБО ШОС в 2020 году и практически реализуемых банками-членами МБО с 2021 года.

Новые модели финансирования крупных инвестиционных проектов, проектов малого и среднего бизнеса, развития инвестиционно-финансовой деятельности МБО, а также внедрение инновационных банковских услуг в условиях пандемии были отмечены в докладе председателя правления «Узнацбанка». Также отмечена существенная роль утвержденной Стратегии дальнейшего развития МБО ШОС на среднесрочную перспективу (2022−2026 гг.) и была предложена разработка соответствующей «дорожной карты» по реализации ключевых пунктов стратегии.

В завершение заседания руководителями банков-членов МБО отмечена успешность председательствования ГСБ РТ «Амонатбонк» на площадке МБО ШОС в период продолжающейся пандемии.

По итогам мероприятия председательство в Совете МБО ШОС на период 2021—2022 гг. перешло к узбекской стороне — АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан».

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