Алишер Мелсович Тураев назначен заместителем министра сельского хозяйства — генеральным директором Национального центра знаний и инноваций в сельском хозяйстве. Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза.

Алишер Тураев родился в 1961 году. Окончил Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова по специальности биолог-генетик. Работал в Венском университете (Австрия), МГУ имени Ломоносова и Физико-техническом институте (Россия).

С июня 2019 года работал профессором кафедры генетики, селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур Ташкентского государственного аграрного университета.

Национальный центр знаний и инноваций в сельском хозяйстве при Минсельхозе был создан ранее в феврале указом президента. Он будет заниматься внедрением научных разработок и цифровых технологий.