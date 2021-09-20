В честь 30-летия независимости Узбекистана Beeline Business запустил новые супервыгодные интернет-пакеты Business Online с большим количеством интернет-трафика. Это выгодное предложение для эффективного бизнеса особенно актуально в связи с потребностью абонента всегда оставаться онлайн. Данные интернет-пакеты доступны для корпоративных клиентов постоплатной и предоплатной систем расчета на тарифных линейках Business Plan, Business Plus и Business M2M, а также на тарифных планах Shifokor, Ustoz, Harbiy.

Непрерывное улучшение услуг и предложений для корпоративных клиентов — один из главных приоритетов деятельности и развития Beeline Business. В этих целях в компании идет постоянная работа над внедрением оптимальных решений для бизнеса.

«Мы хотим, чтобы услуги для корпоративных клиентов были еще более доступными и надежными. Поэтому всегда думаем, в первую очередь, над тем, чтобы наши продукты и сервисы были удобны и просты в использовании, а предложения — разнообразны. В новых интернет-пакетах очень много гигабайтов, что дает возможность абонентам более эффективно управлять бизнес-процессами, упрощать и оптимизировать их. Надеемся, что еще больше клиентов найдут в наших предложениях именно то, что им больше всего подходит», — прокомментировала запуск новых интернет-пакетов старший менеджер по развитию бизнес-сегмента Эстелла Дымченко.

Подробная информация доступна на сайте.

Также в честь праздника 1 сентября абонентам тарифных линеек Shifokor, Ustoz и Harbiy были предоставлены дополнительно 5000 МБ на 30 дней. Кроме того, абоненты, подключившиеся на данные тарифы в течение всего сентября 2021 года, также могут получить эти дополнительные интернет-пакеты.

«Мобильные потребности наших абонентов постоянно меняются, в связи с этим регулярное обновление и улучшение корпоративных предложений — важная составляющая стратегии развития компании. Для успешного ведения бизнеса, обеспечения надежной и качественной связью и доступом к самому быстрому мобильному интернету мы всегда оказываем поддержку деловым людям, предоставляя им удобные и выгодные условия. Ведь сегодня как никогда важно всегда оставаться онлайн. Поэтому наши новые предложения разработаны специально для бизнеса. В них максимально учтены запросы наших корпоративных клиентов», — отметил коммерческий директор Beeline Uzbekistan Максим Ефремов.

Подробнее об акции можно узнать на сайте.

В планах Beeline Business — дальнейшая работа над разработкой новых услуг и вывод на рынок актуальных предложений, развитие сервиса и привлечение новых корпоративных клиентов.

ООО Unitel предоставляет услуги под торговой маркой Beeline Uzbekistan с 12 сентября 2006 года. Beeline Uzbekistan является частью международного телекоммуникационного холдинга VEON со штаб-квартирой в Амстердаме (Нидерланды).

VEON — глобальный провайдер телекоммуникационных и интернет-услуг с более чем 213 млн абонентов в девяти странах мира. Его акции котируются на фондовых рынках NASDAQ и Euronext Amsterdam.

В Beeline Uzbekistan работают около 1600 сотрудников. С 2006 года с выходом на рынок Узбекистана VEON инвестировал в телекоммуникационную индустрию страны более 1,2 млрд долларов. За время своей деятельности под ТМ Beeline в Узбекистане было уплачено налогов на сумму более 1,7 млрд долларов.

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