Beeline Uzbekistan получил сразу три награды от одной из ведущих компаний в области тестирования и анализа интернета Ookla Speedtest Awards — как оператор с лучшей мобильной сетью, самой быстрой мобильной сетью и лучшим мобильным покрытием.

Известное приложение Speedtest от Ookla, инициированное потребителями и измеряющее скорость доступа в интернет в мобильных и широкополосных сетях, опубликовало рейтинг качества и покрытия мобильной сети в Узбекистане по итогам первого полугодия 2021 года. Скорости интернета измеряются самими пользователями со своих смартфонов по всей территории Узбекистана. Это помогает получить полные и объективные данные.

Одна из ведущих компаний в области тестирования и анализа интернета Ookla сравнила более 160 тысяч пользовательских тестов, проведенных в Speedtest, чтобы определить самую быструю мобильную сеть в Узбекистане. Результаты Speedtest — весомое подтверждение позиций Beeline Uzbekistan, достигнутых благодаря постоянной кропотливой работе компании по запуску 4G во всех регионах Узбекистана.

«Для нас эта новость стала отличным подарком к 15-летию компании, которое мы отмечаем в этом году. Особенно приятно, что сеть Beeline в Узбекистане признана самой скоростной мировым лидером в сфере тестирования и анализа интернета. Мы сделали многое для того, чтобы наш интернет был самым быстрым и качественным в стране. В прошлом году в условиях пандемии, когда нагрузка на сеть резко выросла из-за перехода абонентов на удаленную работу, мы ускорили темпы строительства и модернизации сети по всей республике и не сбавляем темпы развития сети в этом году. Рады, что справились, и хотим заверить, что наши клиенты всегда могут рассчитывать на нас", — отметил генеральный директор Beeline Uzbekistan Анджей Малиновски.

Количество абонентов Beeline Uzbekistan, которые пользуются услугами передачи данных, постоянно растет. Идя навстречу этому тренду, компания предлагает новые услуги для цифровых пользователей. Высокие скорости мобильного интернета помогают смотреть онлайн-видео и использовать видеосвязь в высоком качестве, быстро загружать объемные файлы, использовать облачные сервисы для бизнеса. Абоненты Beeline не только сами пользуются мобильным интернетом на максимальных скоростях, но и могут делиться трафиком со смартфона со своими друзьями и близкими.

В настоящее время средняя скорость скачивания в сети Beeline составляет 17,7 Мбит/с, скорость загрузки данных — 9,12 Мбит/с. Такие показатели обусловлены активным развитием сети: только с начала года техническая команда компании запустила и модернизировала более 1300 базовых станций, из которых более 870 из которых — 4G.

Отдельное внимание уделяется обеспечению связью жителей труднодоступных районов. В этих целях с начала года запущено более 50 базовых станций. Больше всего базовых станций построено в Ферганской долине — свыше 600, что составляет 47% годового плана, а также в Ташкенте и Ташкентской области — 280 базовых станций или более 21%. Это связано с тем, что данные регионы активно развиваются как в экономическом, так и промышленном планах, имеют высокую плотность населения, что требует особого внимания при развитии телекоммуникационной сети.

Трафик 4G по результатам июля вырос в 2,25 раза, а средняя скорость на абонента увеличилась в 1,5 раза. При этом более 80% трафика передачи данных приходится именно на сеть 4G.

«Безусловно, такие показатели не были бы достигнуты без грамотного планирования и оперативной реализации стратегии развития сети, слаженной работы всей команды. Для нас всегда было и остается приоритетным то, чтобы доступ к современным цифровым услугам был не только у жителей крупных городов, но и небольших населенных пунктов. Мы продолжим делать все возможное для сохранения лидерства в этой сфере и хотим, чтобы наши абоненты всегда имели доступ к самой скоростной мобильной сети, а также к самому инновационному клиентскому сервису на рынке», — комментирует генеральный директор Beeline Uzbekistan Анджей Малиновски.

Speedtest.net — интернет-сервис, предоставляющий услуги бесплатного анализа таких показателей качества доступа в интернет, как скорость передачи данных и время задержки (ожидания). Данные Ookla содержат информацию со всего мира. Приложение Speedtest от Ookla было скачано более 100 млн раз при помощи магазинов Google Play Store и App Store.

Ookla — создатель сервиса Speedtest, одна из ведущих компаний в области тестирования и анализа интернета. Ежедневно потребители активно инициируют более 10 млн тестов на всех платформах Speedtest. На сегодняшний день выполнено более 37 млрд тестов. В результате Ookla имеет полную аналитику по производительности и доступности интернета во всем мире.

ООО Unitel предоставляет услуги под торговой маркой Beeline Uzbekistan с 12 сентября 2006 года. Beeline Uzbekistan является частью международного телекоммуникационного холдинга VEON со штаб-квартирой в Амстердаме (Нидерланды).

VEON — глобальный провайдер телекоммуникационных и интернет-услуг с более 213 млн абонентов в девяти странах мира. Его акции котируются на фондовых рынках NASDAQ и Euronext Amsterdam. В Beeline Uzbekistan работают около 1,6 тысяч сотрудников. С 2006 года с выходом на рынок Узбекистана VEON инвестировал в телекоммуникационную индустрию страны более 1,2 млрд долларов. За время своей деятельности под торговой маркой Beeline в Узбекистане было уплачено налогов на сумму свыше 1,7 млрд долларов.

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