В третьем туре группового этапа чемпионата мира по футзалу сборная Узбекистана одержала победу над командой Египта. Матч, прошедший 18 сентября в Литве, завершился со счётом 1:2.

Счёт в матче на 2-й минуте открыл Хусниддин Нишонов, а на 19-й минуте египетский игрок Мустафа Эйд. В первом тайме голов больше не было — 1:1.

Во второй половине встречи на 34-й минуте Анасхон Рахматов забил победный гол (видео).





По итогам встречи Узбекистан занял второе место в группе B за счёт лучшей разницы мячей и впервые квалифицировался в 1/8 финала чемпионата мира. Следующий соперник национальной команды определится в очном матче Аргентины и Ирана.

Видео