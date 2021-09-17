Центр экономических исследований и реформ (ЦЭИР) сообщил об умеренном росте спроса на рынке недвижимости в Узбекистане.

В августе было заключено 21,8 тысячи договоров на недвижимость, что на 20,6% больше, чем в июле месяце (18,1 тысячи). При этом рост к соответствующему периоду 2020 года составил 39,5% (15,6 тысячи).





Индекс изменения количества оформленных договоров купли-продажи недвижимости. Источник: ЦЭИР

Что касается регионов, то по сравнению с июлем по всем регионам наблюдался рост.

Самые высокие темпы роста купли-продажи недвижимости зафиксированы в Бухарской (37,4%), Кашкадарьинской (33,1%), Андижанской (31,5%) и Сурхандарьинской (25,9%) областях.

«Следует отметить, что рынок недвижимости в стране успешно проходит фазу восстановления, и активность на рынке не только восстановилась до докарантинных уровней, но и значительно возросла. Так, по сравнению с августом 2019 года рост составил 30,8% по республике, при этом наибольшая активность спроса была зафиксирована в Ташкенте и превысила 66%», — говорится в отчёте.

В ЦЭИР считают, что главные причины увеличения количества сделок — это улучшение эпидемиологической ситуации и смягчение карантинных ограничений, которые оказывали давление на экономику. При этом отмечается, что проведение массовой вакцинации и далее будет способствовать поддержанию спроса.

Среди других факторов, вызвавших оживление на рынке недвижимости — окончание сезонных отпусков и начало активного делового сезона.