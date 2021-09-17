Makro объявила об акции «Вечерний базар». Теперь, совершая покупки фруктов и овощей с 21:00 до 23:00, покупатель получает гарантированную скидку в размере 10%.

Ознакомиться со всеми позициями, участвующими в акции, можно непосредственно в филиалах сети. Для удобства покупателей рядом с товарами установлены постеры, напоминающие об акции и ее условиях.





Воспользовавшись на кассе приложением E-Makro, покупатели получат возможность копить баллы, которые начисляются в размере от 1% до 2% от всей суммы покупки.

Накопленными баллами в приложении E-Makro можно оплатить часть или всю сумму покупки в сети супермаркетов Makro.

Скачать приложение можно по ссылке.

Об интересных предложениях от Makro можно узнать на странице сети в Instagram.

На правах рекламы.