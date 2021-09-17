Riverside — хороший выбор для больших семей с детьми. Оптимальными станут просторные трехкомнатные квартиры общей площадью в 75,9 кв. м. Их стоимость варьируется от 7,1 млн за квадратный метр с возможностью оплаты в беспроцентную рассрочку.





Эта квартира создана для тех, кто любит простор и комфорт. Она отлично подойдет для семьи с одним или двумя детьми. Такая планировка станет оптимальным выбором для тех, кто предпочитает отдыхать на свежем воздухе и ценит личное пространство.

Преимущества планировки

В трехкомнатных квартирах есть множество особенностей:

инновационная smart-планировка — максимально удобна и эргономична для взрослых и детей;

наличие собственной прачечной — стиральная машина и бельевые корзины не будут занимать место в ванной комнате;

мастер-спальня с собственным санузлом и отдельным балконом — отлично подойдет для супружеских пар;

много места для хранения вещей — в планировке предусмотрены ниши для установки шкафов;

большая гостиная, объединенная с кухней — подойдет даже для вечеринок с друзьями.

ЖК Riverside — это дом у реки, в котором хочется жить. Девятиэтажный жилой комплекс располагается в Мирзо-Улугбекском районе на набережной реки Карасу и подходит для тех, кто мечтает жить ближе к природе. Комплекс состоит из пяти блоков, по 64 квартиры в каждом. Несколько месяцев назад девелопер FDG сдал в эксплуатацию первый блок проекта и множество семей уже получили свои ключи на торжественном открытии.





В жилом комплексе Riverside есть все необходимое для жизни в удовольствие: места для удаленной работы в спокойной обстановке, детские площадки для игр на свежем воздухе и набережная с беседками для отдыха вдали от городской суеты.





Дополнительным преимуществом таких квартир являются smart-планировки, где каждый квадратный метр максимально функционален. Они помогают эффективно использовать пространство. Подобный подход используется и в открытой зоне, так как проект создан по современной концепции «двор без машин», освобождающей дополнительную территорию для прогулок.





Базовая комплектация квартир в ЖК Riverside включает:

входную железную дверь;

возможность свободной планировки;

межкомнатные перегородки;

собственное независимое отопление ЖК;

счетчики на все инженерные коммуникации;

балконы и модернизированные подъезды с системой контроля доступа и безбарьерной средой.





Компания FDG предлагает множество выгодных вариантов оплаты: от ипотеки до беспроцентной рассрочки. Ознакомиться с ЖК Riverside более детально и рассчитать индивидуальную стоимость квартиры можно в офисе продаж проекта.

Адрес отдела продаж: Мирзо-Улугбекский р-н, ул. Буюк Ипак йули, 430.

Телефоны отдела продаж: (+998) 78−150−55−11.

Сайт: fdg.uz

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