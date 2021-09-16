Американский журнал Time опубликовал список 100 самых влиятельных людей в мире по версии издания за 2021 год. Журнал разделил 100 влиятельных людей по категориям — «Титаны», «Новаторы», «Деятели искусства», «Лидеры», «Изобретатели» и «Кумиры». Участники списка не ранжированы, сообщило РИА Новости.

Среди «Лидеров» в этом году значатся глава Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала, президент Ирана Ибрахим Раиси, премьер-министры Италии и Израиля Марио Драги и Нафтали Беннет, глава Центров по контролю и профилактике заболеваний США Рошель Валенски, президент Сальвадора Найиб Букеле и исполняющий обязанности заместителя главы правительства Афганистана мулла Абдул Гани Барадар.

Второй год подряд в список этой категории вошли президент США Джо Байден, бывший президент США Дональд Трамп, глава КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, вице-президент США Камала Харрис.

«Титанами» Time называет гендиректора Apple Тима Кука, четырехкратную олимпийскую чемпионку по спортивной гимнастике американку Симону Байлз, самую титулованную легкоатлетку США Эллисон Феликс и других.

В категорию «Новаторов» попали певица Билли Айлиш, адвокат семьи Джорджа Флойда Бен Крамп, глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль и кенийская активистка, обладательница премии Goldman Филлис Омидо и прочие.

Среди «Деятелей искусства» журнал называет, помимо прочих, актеров Омара Си, Скарлетт Йоханссон, Кейт Уинслет, первую женщину азиатского происхождения, завоевавшую премию «Оскар» в категории «Лучший режиссер» Хлою Чжао.

Среди «Кумиров» — российский оппозиционный политик Алексей Навальный, британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл, теннисистка Наоми Осака, певица Бритни Спирс и другие.

В категорию «Изобретателей» вошли основатель компании SpaceX Илон Маск, гендиректор компании Nvidia Дженсен Хуанг, гендиректор компании General Motors Company Мэри Барра и другие.

Журнал Time публикует список 100 самых влиятельных людей мира с 1999 года.