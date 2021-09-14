Президент Шавкат Мирзиёев 13 сентября подписал закон «Об обеспечении сейсмической безопасности населения и территории Республики Узбекистан». Документ был принят Законодательной палатой Олий Мажлиса 15 июня и одобрен Сенатом 31 июля. Он вступит в силу через полгода.

Сейчас отношения в сфере обеспечения сейсмической безопасности разрозненно регулируются почти 20 подзаконными актами, и многие мероприятия не предусмотрены законодательством. Этим была вызвана необходимость введения единых правовых норм, регулирующих отношения в этой области, сообщала ранее верхняя палата парламента.

Закон относит к объектам обеспечения сейсмической безопасности территории административно-территориальных единиц Узбекистана; оборонные, промышленные, аграрные, энергетические, научно-технические комплексы, водохранилища и гидротехнические сооружения, учреждения здравоохранения, образовательные организации, общественные и жилые здания; объекты материального и культурного наследия; мосты, путепроводы, тоннели и дороги; инженерные и транспортные коммуникации, сети газо-, водо-, тепло- и электроснабжения.

По значимости эти объекты разделены на четыре категории: I (с низким фактором опасности), II (средним), III (высоким) и IV (с очень высоким фактором опасности).

Закон определяет основные направления государственной политики в области обеспечения сейсмической безопасности. К ним относятся мониторинг и контроль сейсмостойкости зданий и сооружений (имеющихся и сдаваемых в эксплуатацию), проведение наблюдений на водохранилищах, контроль за их сейсмостойкостью, реализация мероприятий по снижению причинения вреда здоровью и жизни людей и имуществу населения, а также риска потерь (материальных, экономических и других), внедрение современных методов прогнозирования сейсмической опасности, сейсмического риска и вероятности возникновения землетрясений, а также укрепления сейсмостойкости сооружений.

В документе прописаны полномочия Кабинета министров, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства строительства, Академии наук и органов государственной власти на местах в области обеспечения сейсмической безопасности.

Отдельная глава посвящена организации деятельности в области обеспечения сейсмической безопасности: оценка сейсмической опасности, определение вероятности возникновения землетрясений, проверка и мониторинг сейсмостойкости зданий и сооружений, оценка сейсмического риска, его снижение, ликвидация последствий землетрясения, оценка ущерба и другие.

Согласно закону, физические и юридические лица имеют право получать полную и достоверную информацию об уровне сейсмической опасности на соответствующей территории, информацию о правилах поведения при землетрясениях и подготовке к ним, а также при необходимости привлекать специалистов для защиты персонала организации и обучения его правильному поведению во время землетрясения.

Закон обязывает физических лиц, находящихся на территории Узбекистана, соблюдать требования законодательства в этой сфере и принимать меры предосторожности от землетрясений для спасения собственной жизни, сохранения здоровья и имущества.

Юридические лица обязаны обучать свой персонал правильно защищаться и действовать в чрезвычайных ситуациях во время землетрясения, поддерживать в постоянной готовности системы предупреждения на местах, соблюдать условия обеспечения стабильного функционирования объектов в их ведении и обеспечивать жизнедеятельность персонала при землетрясении и соблюдать другие требования.