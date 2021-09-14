Агентство внешней трудовой миграции при Министерстве занятости и трудовых отношений Узбекистана в течение первых восьми месяцев 2021 года оказало содействие в доставке на родину тел 323 граждан, скончавшихся за рубежом. Об этом сообщила пресс-служба агентства.

За этот период в Узбекистан также был возвращён 271 человек, оказавшийся в сложной ситуации за границей.

Агентство выделило разовую финансовую помощь 4150 трудовым мигрантам, помогло временно разместить в хостелах 219 и покрыло расходы на медицинские услуги 11 мигрантов, получивших тяжкие телесные повреждения за рубежом.

7025 трудовых мигрантов, работающих за рубежом, получили правовую помощь агентства, свыше 262,1 тысячи — консультационные услуги, 4853 — социальную помощь, 8268 — финансовую.

Кроме того, агентство добилось выплаты для трудовых мигрантов от работодателей зарплаты и денежных компенсаций в сумме 692,7 тысячи долларов США.