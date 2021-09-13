Указом президента о мерах по совершенствованию деятельности уполномоченного Олий Мажлиса Узбекистана по правам человека рекомендовано в трехмесячный срок разработать проекта закона об омбудсмане в новой редакции (нынешняя редакция действует с 2004 года).

В законопроекте может быть предусмотрено право законодательной инициативы омбудсмана. Кроме того, в проект может войти норма, согласно которой на должность омбудсмана может избираться гражданин Узбекистана не моложе 30 лет, имеющий высшее образование, необходимый опыт в сфере защиты прав и свобод человека и «высокие моральные качества». При этом предложено не допускать избрания одного и того же человека омбудсманом более двух раз.

Рекомендовано также предусмотреть право омбудсмана на представление президенту Узбекистана, палатам Олий Мажлиса, а также Кабинету министров специальных докладов по отдельным аспектам защиты прав и свобод человека, направленных на принятие правовых, организационных и социально-экономических мер.

В законопроект рекомендовано внести порядок письменного уведомления омбудсманом должностных лиц государственных органов о недопустимости нарушения актов законодательства о соблюдении прав и свобод человека. Омбудсман, как ожидается, сможет вносить руководителям госорганов представления о выявленных фактах правонарушений и их устранении.

Кроме того, омбудсман может получить право на участие в заседаниях госорганов, связанных с рассмотрением вопросов защиты прав и свобод человека, в том числе на заседаниях пленума Верховного суда.

В новом законе об омбудсмане может быть прописано содержание на территории учреждений исполнения наказания и следственных изоляторов «ящиков омбудсмана» и порядок помещения в них обращений осужденных.

В документ также могут внести порядок и механизм информирования омбудсманом общественности о состоянии соблюдения и защиты прав и свобод человека.

Напомним, согласно этому же указу в регионах Узбекистана появятся постоянные представители омбудсмана, которые будут принимать жалобы граждан и вести мониторинг в области нарушений прав человека.